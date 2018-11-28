Порошенко попросил Трампа передать сообщение для Путина

Порошенко обратился к Трампу с просьбой передать свои слова российскому президенту .

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать сообщение главе РФ Владимиру Путину во время их встречи на саммите G20 в Аргентине.

Порошенко через Трампа попросил Путина “убираться из Украины“, передает NBC.

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“Пожалуйста, убирайтесь из Украины, мистер Путин“, - заявил Порошенко в интервью американскому телеканалу.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил отменить запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Россия захватила три украинских военно-морских судна в Черном море.

Если встреча Трампа и Путина в Аргентине во время саммита G20 состоится, она станет первой встречей между президентами США и России со времени саммита в Хельсинки в июле.

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Напомним, в Кремле считают, что Россия не нуждается в личных переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко о ситуации в Керченском проливе.