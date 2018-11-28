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Порошенко попросил Трампа передать сообщение для Путина

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 1
Порошенко обратился к Трампу с просьбой передать свои слова российскому президенту .
Порошенко попросил Путина "убираться из Украины"
Порошенко попросил Путина "убираться из Украины"
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать сообщение главе РФ Владимиру Путину во время их встречи на саммите G20 в Аргентине.

Порошенко через Трампа попросил Путина “убираться из Украины“, передает NBC

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“Пожалуйста, убирайтесь из Украины, мистер Путин“, - заявил Порошенко в интервью американскому телеканалу. 

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил отменить запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Россия захватила три украинских военно-морских судна в Черном море. 

Если встреча Трампа и Путина в Аргентине во время саммита G20 состоится, она станет первой встречей между президентами США и России со времени саммита в Хельсинки в июле.

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Напомним, в Кремле считают, что Россия не нуждается в личных переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко о ситуации в Керченском проливе. 

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Теги: Порошенко, Трамп, Путин, сообщение, саммит, Украина
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Комментариев (3)
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Зорян_и_Шкиряк    28.11.2018, 10:22
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Так именно для этого он звонил Великому Пу ночью??? Немудрено, что в Москве никто не снял трубку! Видимо чувствовали, что ничего путного абонент из Киева не скажет!
fkrfyfan    28.11.2018, 10:19
Оценка:  +1
fkrfyfan
Кому интересен его бред
Мескатоник    28.11.2018, 10:22
Оценка:  0
Мескатоник
Да путин лошара, его никто не слушает, кроме должносных лиц. По бумажке читает и то видно, что впервые видит эти буквы. Своего ума нет, мыслей своих тоже. Тупой китайский болванчик. Путин сосёд.
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