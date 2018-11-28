Ночью во Львове подожгли два отделения Альфа-Банка

К счастью, никто из людей не пострадал.

Во Львове в ночь со вторника на среду произошли пожары сразу в двух отделениях Альфа-Банка.

Об этом сообщили на странице Горячей линии города Львова в Facebook.

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“Произошел поджог отделений Альфа-Банка по адресу: ул.Политехническая, 2 площадь возгорания 4м.кв; ул. Черновола, 45, площадь возгорания 5 м.кв.“, - говорится в сообщении.

В результате пожаров никто не пострадал.

Как сообщили в отделе коммуникации главного управления ГСЧС Львовской области, информация о пожаре на ул. Политехнической, 2 поступила в 3:03. Пожар ликвидировали в 3:27. Огонь уничтожил окно, кондиционер, 2 видеокамеры. О пожаре на ул. Черновола, 45 информация поступила в 3:36. Его погасили в 3:53. Огонь уничтожил окно и повредил стены и потолок на площади 5 м2.

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Как уточняет Zaxid.net, по данным НБУ, ПАО Альфа-Банк зарегистрирован в Украине в марте 1993 году. Это банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA с главным офисом в Люксембурге. Владельцами ABHH является Михаил Фридман, Герман Хан (оба - граждане Израиля, проживают в Лондоне), Алексей Кузмичьов, Петр Авен, Андрей Косогов (все трое - граждане РФ), а также The Mark Foundation for Cancer Research.

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