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Ночью во Львове подожгли два отделения Альфа-Банка

Комментариев: 7
К счастью, никто из людей не пострадал.
Поджоги произошли около трех часов ночи
Поджоги произошли около трех часов ночи
lv.npu.gov.ua

Во Львове в ночь со вторника на среду произошли пожары сразу в двух отделениях Альфа-Банка.

Об этом сообщили на странице Горячей линии города Львова в Facebook.

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“Произошел поджог отделений Альфа-Банка по адресу: ул.Политехническая, 2 площадь возгорания 4м.кв; ул. Черновола, 45, площадь возгорания 5 м.кв.“, -  говорится в сообщении.

В результате пожаров никто не пострадал.

Как сообщили в отделе коммуникации главного управления ГСЧС Львовской области, информация о пожаре на ул. Политехнической, 2 поступила в 3:03. Пожар ликвидировали в 3:27. Огонь уничтожил окно, кондиционер, 2 видеокамеры. О пожаре на ул. Черновола, 45 информация поступила в 3:36. Его погасили в 3:53. Огонь уничтожил окно и повредил стены и потолок на площади 5 м2.

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Как уточняет Zaxid.net, по данным НБУ, ПАО Альфа-Банк зарегистрирован в Украине в марте 1993 году. Это банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA с главным офисом в Люксембурге. Владельцами ABHH является Михаил Фридман, Герман Хан (оба - граждане Израиля, проживают в Лондоне), Алексей Кузмичьов, Петр Авен, Андрей Косогов (все трое - граждане РФ), а также The Mark Foundation for Cancer Research.

Как сообщалось 26 ноября, в Харькове подорвали банкомат.

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Теги: Львов, поджог, банк
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Комментариев (7)
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deadwest    28.11.2018, 11:54
Оценка:  -1
deadwest
Альфа банк давно не пренодлежит РФ. Зрада пришла откуда не ждали:«Я не тот человек, который доверяет Порошенко, - заявил глава парламента Словакии Андрей Данко. - Украина обманула с умершим журналистом. Я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли.
deadwest    28.11.2018, 11:54
Оценка:  -1
deadwest
Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций.
Велком ту Миротворец, бро!
Peyot    28.11.2018, 11:16
Оценка:  0
Peyot
ну вобщем то правильно окупанты должны быть изгнаны и все методы хороши они ничем не брезгуют!
Vasya_iz_Ivanovo    28.11.2018, 11:20
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
А как же закон, римское право, европейские ценности?
ВосставшийИзБана    28.11.2018, 11:37
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да после нападения РФ на наши суда в нейтральных водах как-то странно от московита об этом слышать.
ВосставшийИзБана    28.11.2018, 10:50
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ой! Как хорошо! Достали они меня со своим навязчивым сервисом. 20 раз звонили и предлагали свои услуги. 20 раз!
Vasya_iz_Ivanovo    28.11.2018, 11:08
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Да ты демократ, да ты либерал!
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