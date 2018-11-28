"Евробляхеры" так и не освободили два пропускных пункта на границе со Словакией

На остальных дорогах и пропускных пунктах движение возобновилось.

Пункты пропуска на польской границе освободили, на словацкой - еще не все dpsu.gov.ua

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“Евробляхеры“ продолжают блокировать подъездные пути к двум пунктам пропуска - “Малый Березный“ и «Ужгород» на границе со Словакией. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По их данным, только эти два пункта остаются заблокированными по состоянию на утро 28 ноября. “На данный момент движение на этом направлении остается сложным. По всем остальным направлениям движение через государственную границу нормализовано“, - рассказали в ведомстве. Все пункты пропуска на польской границе, где еще во вторник движение было затрудненным, работают в штатном режиме.

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“Осуществляются меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения“, - отметили они.

Водителей просят учесть информацию о заблокированных пунктах пропуска и затрудненном движении при планировании маршрутов.

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Напомним, “евробляхеры“ еще неделю назад блокировали движение в 14 областях Украины. После подписания президентов законов о легализации ввезенных с нарушениями авто и начала их растаможивания активисты начали освобождали дороги и пункты пропуска.