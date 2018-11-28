Порошенко предложил направить корабли НАТО в Черное море

Украина намерена обсуждать то, какая страна представит фрегат.

Читай также: ФСБ показала изъятые у моряков Украины “документы“

Украина предложила государствам-союзникам НАТО направить несколько своих кораблей в Черное море для обеспечения безопасности в регионе.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью NBC.

“Мы предложили, например, чтобы несколько кораблей НАТО зашли и присутствовали в Черном море, потому что это точка глобальной безопасности. И мы будем обсуждать, какая нация будет представлять этот фрегат, но это точно должна быть страна НАТО. Чтобы не дать больше России вести себя так“, - заявил Порошенко.

Читай также: В Керчи арестованы еще трое украинских моряков

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать сообщение главе РФ Владимиру Путину во время их встречи на саммите G20 в Аргентине.