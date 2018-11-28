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Порошенко предложил направить корабли НАТО в Черное море

Комментариев: 6
Украина намерена обсуждать то, какая страна представит фрегат.
Украина ожидает корабли НАТО
Украина ожидает корабли НАТО
УНИАН

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Украина предложила государствам-союзникам НАТО направить несколько своих кораблей в Черное море для обеспечения безопасности в регионе. 

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью NBC.

“Мы предложили, например, чтобы несколько кораблей НАТО зашли и присутствовали в Черном море, потому что это точка глобальной безопасности. И мы будем обсуждать, какая нация будет представлять этот фрегат, но это точно должна быть страна НАТО. Чтобы не дать больше России вести себя так“, - заявил Порошенко.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать сообщение главе РФ Владимиру Путину во время их встречи на саммите G20 в Аргентине.

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Теги: фрегат, НАТО, Украина, Россия, безопасность, Черное море
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Комментариев (6)
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atos    28.11.2018, 11:45
Оценка:  0
atos
Надо обязательно под кого-то лечь, если не Россия, то Америка, а как же самая сильная армия в мире?
Peyot    28.11.2018, 11:15
Оценка:  -2
Peyot
нужно думать каким джавелинами наши катера оснастить что бы один пехотинец на борту мог топить любой корабль мордора и тогда лилипутины поуймутся!
Григорич    28.11.2018, 12:03
Оценка:  0
Григорич
ну думай))
deadwest    28.11.2018, 12:10
Оценка:  0
deadwest
мечты, мечты где Ваша радость? Мечты ушли...
осталась гадость
Rangol    28.11.2018, 10:58
Оценка:  +5
Rangol
Сказал бы проще, отдал приказ, а то предложил, в штаны наложил
Колишній-східняк    28.11.2018, 10:55
Оценка:  -6
Колишній-східняк
Вот так рашка может получить НАТО на своих границах. Пока, только морских.
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