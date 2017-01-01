Парубий подписал постановление о выборах и закон о военном положении

Спикер передал на подпись президенту закон о новом правовом режиме в 10 областях.

Парубий одновременно подписал два законопроекта - о военном положении и выборах facebook.com/andriy.parubiy

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о введении в Украине военного положения в 10 областях на 30 дней, свидетельствуют данные на сайте парламента. Закон теперь должен подписать президент Петр Порошенко. Кроме этого, Парубий подписал и проект постановления о проведении в Украине выборов президента 31 марта 2019 года.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что назначение выборов президента относится к полномочиям Верховной Рады и, согласно Конституции, они должны пройти в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента.

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«Принятие законопроекта позволит обеспечить проведение очередных выборов президента в установленные Основным Законом сроки», - подчеркивается в проекте.

Напомним, одновременно с законопроектом о введении военного положения депутаты требовали проголосовать за назначение выборов президента. Так как изначально Порошенко и СНБО просили объявить военное положение сроком на 60 дней, это угрожало переносом начала предвыборной кампании и соответственно выборов.

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В результате президенту пришлось переписать указ о введении военного положения, сократив территорию действия нового правового режима и его срок. Парламент поддержал законопроект в понедельник, 26 ноября.