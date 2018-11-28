УЗ планирует запустить поезд между Мукачево и Прагой

Компания изучает техническую возможность.

Из Мукачево также запускают поезда в Будапешт УНИАН

Компания Укрзализныця изучает техническую возможность запуска поезда Мукачево-Прага.

Об этом заявил председатель правления компании Евгений Кравцов, пишет ЦТС.

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“Мы ведем сейчас переговоры о запуске сообщения Мукачево-Прага. Мы сейчас изучаем технические возможности этого“, - сказал он.

Напомним, 14 ноября в Мукачево прибыл тестовый венгерский поезд из Будапешта. Вместе с тем, точную дату регулярного сообщения по этому маршруту в Укрзализныце пока не называют.