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УЗ планирует запустить поезд между Мукачево и Прагой

Комментариев: 1
Компания изучает техническую возможность.
Из Мукачево также запускают поезда в Будапешт
Из Мукачево также запускают поезда в Будапешт
УНИАН

Компания Укрзализныця изучает техническую возможность запуска поезда Мукачево-Прага.

Об этом заявил председатель правления компании Евгений Кравцов, пишет ЦТС.

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“Мы ведем сейчас переговоры о запуске сообщения Мукачево-Прага. Мы сейчас изучаем технические возможности этого“, - сказал он.

Напомним, 14 ноября в Мукачево прибыл тестовый венгерский поезд из Будапешта. Вместе с тем, точную дату регулярного сообщения по этому маршруту в Укрзализныце пока не называют.

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Теги: Укрзализныця, УЗ, поезд, Мукачево-Прага
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Комментариев (1)
atos    28.11.2018, 11:08
Оценка:  +1
atos
Тю, так раньше был же поезд Киев-Прага, кули там возможность изучать идиоты. Запустите и пусть ездит, это на много лучше, чем труситься на автобусе двое суток.
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