Прикарпатские чиновники украли зерна и муки на 15 млн грн

Хищения зерновых выявили на одном из хлебозаготовительных госпредприятий .

Читай также: С начала года хлебная корзина подорожала на 9%

Сотрудники Службы безопасности Украины в пределах контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры разоблачили хищения зерновых должностными лицами одного из хлебозаготовительных государственных предприятий Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает информационное агентство ZIK со ссылкой на пресс-службу управления СБУ области.

Правоохранители установили, что согласно документации, на предприятии должно было храниться более двух тысяч тонн зерновых и более тысячи тонн муки, принадлежащей ОАО Аграрный Фонд. Однако, в наличии в хранилищах находилось лишь тридцать пять с половиной тонн зерна и пятнадцать тонн муки. Часть продукции относится к госрезерву страны.

По предварительной информации, государственные зерновые и муку противоправно реализовало руководство предприятия частным структурам. Сумма убытков причиненных государству из-за незаконной растраты составляет 15 миллионов гривен.

Читай также: Урожай 2018: будет ли хлеб и по какой цене?

Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в офисных помещениях предприятия финансово-хозяйственную документацию, в частности, материалы о движении зерна, подтверждающие противоправную деятельность. Также в помещениях фигурантов дела изъято регистрационные документы и печати госучреждения, которые якобы считались утраченными.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделки и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.

Как сообщалось 20 ноября, Украина собрала рекордный урожай зерновых.