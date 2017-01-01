Укрзализныця на месяц запретит возвращать билеты через интренет

Ограничение будет действовать с 15 декабря по 15 января.

Также будут действовать ограничения по групповым заявкам facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця временно вводит ограничительные меры по приобретению и возврату проездных документов, чтобы не допустить спекуляций с билетами и избежать искусственного дефицита в период праздников.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читай также: Укрзализныця вводит новый график движения поездов

В частности, с 15 декабря по 15 января будут действовать ограничения на услуги возврата билетов через интернет и оформление групповых заявок.

“Как показывает анализ, проведенный специалистами Укрзализныци, значительное количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда“, - говорится в сообщении.

“Это свидетельствует о том, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи. Чтобы избежать злоупотреблений, с 15 декабря по 15 января через онлайн-систему продажи билетов проездные документы можно будет только приобрести. Для того, чтобы их вернуть, необходимо будет обратиться в железнодорожную кассу“, - заявили в компании.

Читай также: Какой Укрзализныця будет в 2019 году

Также, сообщили в пресс-службе, будут действовать ограничения по оформлению групповых заявок на пассажирские перевозки, которые, как правило, осуществляются туристическими фирмами.

Напомним, почти достроен переход в аэропорту Борисполь от железнодорожных платформ к терминалу D, уже развешаны информационные таблички для пассажиров.