Супрун посоветовала сочетать сало с картошкой и не переедать его

И.о. главы МОЗ рассказала, сколько нужно есть сала, чтобы это было полезно и не навредило организму.

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И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о полезных веществах, которые содержатся в сале, и о том, сколько его можно потреблять без вреда для здоровья. “В Украине сало или любят, или ненавидят, но мало кто равнодушен к нему“, - написала она на своей странице в Facebook.

“Сало - это смесь жиров. В нем есть насыщенные жиры, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты – такие же, как в растительных маслах“, - отметила чиновник. По ее словам, в сале достаточно много бесполезных насыщенных жиров.

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Например, в 100 граммах - почти 40 граммов, а это двойная дневная норма для нашего организма. За день и.о. министра советует есть не больше 20-30 граммов таких жиров, так как их избыток связывают с риском атеросклероза. Кроме того, 100 граммов сала содержит около 900 калорий, а это почти половина дневной нормы калорий для человека, которые умеренно двигается.

По словам Супрун, в день можно есть несколько кусков сала facebook.com/ulanasuprun

“В сале также нет белков и клетчатки, минералов и ряда необходимых нам нутриентов“, - пояснила Супрун. Однако все вышеперечисленное – не повод отказываться от полюбившегося продукта, так как есть у него и полезные для организма свойства, говорит и.о. министра: “Много есть сала не стоит. Но немного - несколько кусков - можно и полезно“.

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В сале содержится больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами, чем в сливочном масле, а они хорошо влияют на состояние сосудов. Кроме того, по словам Супрун, сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам.

“В рационе людей, которые редко потребляют жирную рыбу и экзотическое и дорогое авокадо, таких жирных кислот не хватает“, - отмечает она. Также в сале есть полезное вещество холин, который играет важную роль в обмене жиров, а по содержанию ненасыщенных жирных кислот сало подобно рапсовому маслу и рыбьему жиру. Содержатся в нем и витамины D и Е, хотя их и меньше дневной потребности организма.

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Не так много в сале и холестерина – в 100 граммах содержится только 95 мг – треть дневной нормы для людей без хронических болезней сосудов и атеросклероза. Супрун подчеркнула, что для получения пользы от употребления сала не стоит есть его много:

“Избыток жиров может вызвать дискомфорт в желудке или кишечнике. Учитывайте затраты энергии. Если вы вдруг съели много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости“.

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Она также рекомендует сочетать сало с крахмалистыми продуктами - картошкой, кукурузной кашей, хлебом и острыми компонентами - красным перцем или горчицей.

“Жиры, которые есть в сале, помогают лучше усваиваться красным и оранжевым пигментам - каротиноидам. Поэтому если едите сало, то дополните его морковью, помидорами или борщом“, - пишет и.о. министра.

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Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, как снизить риск заболевания раком. Она регулярно публикует на своей странице советы, связанные со здоровьем и развенчивает мифы о пользе или вреде тех или иных способов лечения и свойствах лекарственных средств.