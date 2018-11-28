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Супрун посоветовала сочетать сало с картошкой и не переедать его

Комментариев: 6
И.о. главы МОЗ рассказала, сколько нужно есть сала, чтобы это было полезно и не навредило организму.
Супрун рассказала, что нужно делать, если вы переели сала
Супрун рассказала, что нужно делать, если вы переели сала
facebook.com/ulanasuprun

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И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о полезных веществах, которые содержатся в сале, и о том, сколько его можно потреблять без вреда для здоровья. “В Украине сало или любят, или ненавидят, но мало кто равнодушен к нему“, - написала она на своей странице в Facebook.

“Сало - это смесь жиров. В нем есть насыщенные жиры, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты – такие же, как в растительных маслах“, - отметила чиновник. По ее словам, в сале достаточно много бесполезных насыщенных жиров.

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Например, в 100 граммах - почти 40 граммов, а это двойная дневная норма для нашего организма. За день и.о. министра советует есть не больше 20-30 граммов таких жиров, так как их избыток связывают с риском атеросклероза. Кроме того, 100 граммов сала содержит около 900 калорий, а это почти половина дневной нормы калорий для человека, которые умеренно двигается.

По словам Супрун, в день можно есть несколько кусков сала
По словам Супрун, в день можно есть несколько кусков сала
facebook.com/ulanasuprun

“В сале также нет белков и клетчатки, минералов и ряда необходимых нам нутриентов“, - пояснила Супрун. Однако все вышеперечисленное – не повод отказываться от полюбившегося продукта, так как есть у него и полезные для организма свойства, говорит и.о. министра: “Много есть сала не стоит. Но немного - несколько кусков - можно и полезно“.

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В сале содержится больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами, чем в сливочном масле, а они хорошо влияют на состояние сосудов. Кроме того, по словам Супрун, сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам.

“В рационе людей, которые редко потребляют жирную рыбу и экзотическое и дорогое авокадо, таких жирных кислот не хватает“, - отмечает она. Также в сале есть полезное вещество холин, который играет важную роль в обмене жиров, а по содержанию ненасыщенных жирных кислот сало подобно рапсовому маслу и рыбьему жиру. Содержатся в нем и витамины D и Е, хотя их и меньше дневной потребности организма.

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Не так много в сале и холестерина – в 100 граммах содержится только 95 мг – треть дневной нормы для людей без хронических болезней сосудов и атеросклероза. Супрун подчеркнула, что для получения пользы от употребления сала не стоит есть его много:

“Избыток жиров может вызвать дискомфорт в желудке или кишечнике. Учитывайте затраты энергии. Если вы вдруг съели много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости“.

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Она также рекомендует сочетать сало с крахмалистыми продуктами - картошкой, кукурузной кашей, хлебом и острыми компонентами - красным перцем или горчицей.

“Жиры, которые есть в сале, помогают лучше усваиваться красным и оранжевым пигментам - каротиноидам. Поэтому если едите сало, то дополните его морковью, помидорами или борщом“, - пишет и.о. министра. 

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Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, как снизить риск заболевания раком. Она регулярно публикует на своей странице советы, связанные со здоровьем и развенчивает мифы о пользе или вреде тех или иных способов лечения и свойствах лекарственных средств.

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Теги: Супрун, сало, советы, здоровье, питание
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Комментариев (6)
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BaltijasCels    28.11.2018, 12:01
Оценка:  +2
BaltijasCels
Мудраяя украинка, Супрун. Гордюсь ею. Слава нации.
Зорян_и_Шкиряк    28.11.2018, 12:08
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Главное - сала не переедай! Блюди заветы Супрун! ))))
atos    28.11.2018, 11:52
Оценка:  -1
atos
Супрун, Клипкин, Паааубий - икона современной политики уркаины
DrMefesto    28.11.2018, 12:01
Оценка:  +1
DrMefesto
да вы на своих лохов колхозных посмотрите, без слез на это лошье смотреть невозможно. изолированные, санкционированные, всеми призираемые, уже все об вас ноги вытерли, даже самые последние отсталые страны. Хуже коммуняк обосраных и при этом еще и консервативные, бесправные, фу блевать хочется
DrMefesto    28.11.2018, 11:50
Оценка:  0
DrMefesto
Пора легализовывать коноплю, для терапевтических процедур.
Зорян_и_Шкиряк    28.11.2018, 12:09
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
И водочный клистир!.. Хорошая штука, рекомендую!
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