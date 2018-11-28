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Кабмин утвердил создание Министерства по делам ветеранов

Комментариев: 3
Премьер-министр отметил, что ранее созданная Госслужба по делам ветеранов реорганизуется в министерство.
Министром по делам ветеранов назначена Ирина Фриз
Министром по делам ветеранов назначена Ирина Фриз
УНИАН

Кабинет министров одобрил создание Министерства по делам ветеранов. Решение было принято на заседании правительства, передает РБК-Украина.

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Премьер-министр отметил, что Госслужба по делам ветеранов, которая ранее была создана, реорганизуется в полноценное министерство.

“Мы должны помогать всем, кто защищает наше государство и выполняет свой долг. Вопросы лечения, социальной защиты, реабилитации должны быть системными, а их решение - максимально эффективным“, - написал Владимир Горойсман в Twitter.

Напомним, 23 ноября министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что в полном объеме министерство заработает в июне 2019 года

Ранее, 7 ноября, тысячи ветеранов АТО/ООС и общественных активистов пришли под Кабинет министров требовать создания Министерства по делам ветеранов.

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Теги: Кабмин, Гройсман, Фриз, ветераны, министерство, МДВ
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    28.11.2018, 13:50
Оценка:  0
fkrfyfan
Наверное выходим на первое место по количеству министров-дармоедов
Зорян_и_Шкиряк    28.11.2018, 12:53
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Уже министерство? Интересно, а впоследствии ветеранам будет выделена отдельная территория, отгорожена какая-нибудь ветеранистая область?
SWATFANATHL    28.11.2018, 12:14
Оценка:  +2
SWATFANATHL
Ветеранов АТО или Сосо?
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