Кабмин утвердил создание Министерства по делам ветеранов
Кабинет министров одобрил создание Министерства по делам ветеранов. Решение было принято на заседании правительства, передает РБК-Украина.
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Премьер-министр отметил, что Госслужба по делам ветеранов, которая ранее была создана, реорганизуется в полноценное министерство.
“Мы должны помогать всем, кто защищает наше государство и выполняет свой долг. Вопросы лечения, социальной защиты, реабилитации должны быть системными, а их решение - максимально эффективным“, - написал Владимир Горойсман в Twitter.
Сьогодні ухвалимо низку рішень про утворення Міністерства з питань ветеранів. Ми повинні допомагати усім, хто захищає нашу державу і виконує свій обов’язок. Питання лікування, соціального захисту, реабілітації повинні бути системними, а їхнє вирішення - максимально ефективним.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 28, 2018
Напомним, 23 ноября министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что в полном объеме министерство заработает в июне 2019 года.
Ранее, 7 ноября, тысячи ветеранов АТО/ООС и общественных активистов пришли под Кабинет министров требовать создания Министерства по делам ветеранов.