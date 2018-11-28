Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко уже получил закон о военном положении и подписал его

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 4
Президент ввел закон об особом правовом режиме в действие до 26 декабря.
Президент сразу после получения подписал закон о военном положении
Президент сразу после получения подписал закон о военном положении
president.gov.ua/

Читай также: Зовут в военкоматы: В Сумской области жителям шлют смс-фейки

Президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украине, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Таким образом, в Украине с 26 ноября 14:00, согласно документу, действует военное положение в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Новый режим введен сроком на 30 дней – до 14:00 26 декабря 2018 года.

Читай также: Парубий подписал постановление о выборах и закон о военном положении

Согласно документу, полной мобилизации не предусматривается, но частичная может быть объявлена президентом в зависимости от степени угроз национальной безопасности.

В дополнениях к закону указано, что на время действия военного положения может быть при необходимости ограничен ряд прав и свобод граждан – например, на территориях, где оно объявлено, не получится провести местные выборы.

Читай также: Скупают консервы и спички: Как украинцы готовятся к военному положению

В то же время украинцев заверили, что их права не будут ограничены, а банки, больницы и школы будут работать в штатном режиме. Не повлияет военное положение и на их перемещение по стране и даже в оккупированный Крым.

При этом Мининфраструктуры уже объявило об усилении охраны аэропортов и вокзалов, также было ограничено передвижение российских граждан через админграницу с Крымом и через госграницу Украины. 

Читай также: Порошенко издал указ, уточняющий детали военного положения

Напомним, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения вечером 26 ноября в связи с российской агрессией на Азовском море. 

Поделись:
Теги: военное положение, Порошенко, закон, Азов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Мыкола    28.11.2018, 12:22
Оценка:  +3
Мыкола
Радость то какая! За это можно и выпить!
alex-zol    28.11.2018, 12:19
Оценка:  +4
alex-zol
Самое печальное, что кроме подорожания всего и ухудшения жизни простых людей, он ничего не даст.
deadwest    28.11.2018, 12:13
Оценка:  +3
deadwest
Зрада пришла откуда не ждали: «Я не тот человек, который доверяет Порошенко, - заявил глава парламента Словакии Андрей Данко. - Украина обманула с умершим журналистом. Я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли.
deadwest    28.11.2018, 12:13
Оценка:  +2
deadwest
Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций.

Велком ту Миротворец, бро!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь