Порошенко уже получил закон о военном положении и подписал его

Президент ввел закон об особом правовом режиме в действие до 26 декабря.

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Президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украине, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Президент Порошенко підписав закон про затвердження указу “Про введення воєнного стану в Україні“. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 28 ноября 2018 г.

Таким образом, в Украине с 26 ноября 14:00, согласно документу, действует военное положение в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Новый режим введен сроком на 30 дней – до 14:00 26 декабря 2018 года.

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Согласно документу, полной мобилизации не предусматривается, но частичная может быть объявлена президентом в зависимости от степени угроз национальной безопасности.

В дополнениях к закону указано, что на время действия военного положения может быть при необходимости ограничен ряд прав и свобод граждан – например, на территориях, где оно объявлено, не получится провести местные выборы.

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В то же время украинцев заверили, что их права не будут ограничены, а банки, больницы и школы будут работать в штатном режиме. Не повлияет военное положение и на их перемещение по стране и даже в оккупированный Крым.

При этом Мининфраструктуры уже объявило об усилении охраны аэропортов и вокзалов, также было ограничено передвижение российских граждан через админграницу с Крымом и через госграницу Украины.

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Напомним, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения вечером 26 ноября в связи с российской агрессией на Азовском море.