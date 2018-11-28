Гройсман посоветовал украинцам, как пережить военное положение

Гройсман убежден, что через 30 дней у Украины будут все основания, чтобы не продлевать военное положение.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев не поддаваться панике в связи с военным положением и жить обыкновенной жизнью.

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Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, передает Украинская правда.

“Живите обычной жизнью. Работайте, учитесь, рожайте“, - обратился премьер к гражданам Украины.

“Я глубоко убежден в том, что через 30 дней мы будем иметь все основания, чтобы не продлевать военное положение и все будет нормально“, - добавил Гройсман.

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Премьер сказал, что решение о военном положении стало ответом на российскую агрессию.

“Мы также понимаем, что всегда должны быть готовы отразить агрессию нашего врага, который еще недавно был нашим соседом“, - заявил он.

По его словам, Украина, несмотря на военное положение, должна планово закончить бюджетный 2018 год и войти в бюджетный 2019 год.

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26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Причина - вооруженное нападение российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе. 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.