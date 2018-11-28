Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман посоветовал украинцам, как пережить военное положение

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 7
Гройсман убежден, что через 30 дней у Украины будут все основания, чтобы не продлевать военное положение.
Премьер добавил, что для Украины важно стать экономически обеспеченной
Премьер добавил, что для Украины важно стать экономически обеспеченной
УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев не поддаваться панике в связи с военным положением и жить обыкновенной жизнью.

Читай также: Чья вода в Керченском проливе?

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, передает Украинская правда.

“Живите обычной жизнью. Работайте, учитесь, рожайте“, - обратился премьер к гражданам Украины.

“Я глубоко убежден в том, что через 30 дней мы будем иметь все основания, чтобы не продлевать военное положение и все будет нормально“, - добавил Гройсман.

Читай также: Порошенко попросил Трампа передать сообщение для Путина

Премьер сказал, что решение о военном положении стало ответом на российскую агрессию.

“Мы также понимаем, что всегда должны быть готовы отразить агрессию нашего врага, который еще недавно был нашим соседом“, - заявил он.

По его словам, Украина, несмотря на военное положение, должна планово закончить бюджетный 2018 год и войти в бюджетный 2019 год.

Читай также: Командир катера Бердянск не дал показания ФСБ - СМИ

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Причина - вооруженное нападение российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе. 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Поделись:
Теги: Гройсман, военное положение, Азовское море, РФ, агрессия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
DrMefesto    28.11.2018, 13:14
Оценка:  -2
DrMefesto
Главное не переживать. То есть сохранять спокойствие. Путин мелкий поц с интеллектом школьника. Единственный кому он реально угрожает, это самому себе. Мелкий нездоровый придурок с раздутым самомнением и крохотным либидо.
Rangol    28.11.2018, 12:40
Оценка:  +7
Rangol
Продлевать военное положение Петро Пиночет теперь может сколь угодно долго для нахождения у власти . Для этого ему не нужна даже Рада
GentleAngel    28.11.2018, 12:28
Оценка:  +8
GentleAngel
Уже обещал АТО закончить за 2 недели, продать бизнес и.т.д. Что выполнено из обещаний помимо бесполезного безвиза. Кто мог и хотел - ездил и без этого "безвизового" режима. У меня лично нет доверия ни одному обещанию от действующей власти. Принять решение задним числом - раз плюнуть...
Коляка    28.11.2018, 12:19
Оценка:  +4
Коляка
тут продлят или нет от рейтинга пеци зависит, палка о двух концах не правда ли? как ни крути пеця будет у власти
DrMefesto    28.11.2018, 13:15
Оценка:  -3
DrMefesto
скорее от путина зависит, от его придури
deadwest    28.11.2018, 12:16
Оценка:  +8
deadwest
В Сети появилось видео противокорабельных ракетных комплексов "Бал" на марше близ Керчи. Переброска новейшего оружия связано с обострением ситуации в зоне Керченского пролива.
deadwest    28.11.2018, 12:16
Оценка:  +4
deadwest
Приглашаем на бал)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь