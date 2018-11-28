МинВОТ показало карту захвата наших кораблей и пригрозило Путину "мечом правосудия"

Министерство привело координаты перемещения трех захваченных кораблей - на них напали в международных водах.

Все три украинских корабля не заходили в захваченные Россией воды оккупированного Крыма EPA/UPG

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Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий.

Россия напала на украинские корабли в международных водах mtot.gov.ua

Ведомство привело координаты передвижения трех украинских кораблей - “Бердянска“, “Никополя“, и “Яну Капу“ в момент их обстрела россиянами. МинВОТ подчеркивает, что агрессия произошла за пределами линии государственной границы на море, которую Украина временно не контролирует в связи с оккупацией полуострова Крым Россией.

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Таким образом, даже формальные обвинения РФ украинских моряков в провокации не выдерживают критики фактическими данными о захвате кораблей.

“Согласно статье 95 Конвенции по морскому праву, военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они находятся“, - добавляет пресс-служба МинВОТ.

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Согласно резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, нападение вооруженными силами одного государства на морские силы или флот другого государства является агрессией, отметило ведомство.

Кроме того, в министерстве подчеркивают, что все задержанные украинские военнослужащие находятся под защитой норм международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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“Лица, которые организовали и совершили акт агрессии, должны помнить о неотвратимости наказания, - отмечает пресс-служба. - Опыт современных международных конфликтов доказывает, что “меч“ правосудия, в конечном итоге, добирается не только до “пешек“ и “винтиков“, но и до руководителей государств“.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские военные корабли в нейтральных водах Азовского моря, обстреляла их и отбуксировала в Керчь, захватив в плен 23 моряков.

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После этого, обвинив Украину в провокации и нарушении границы, РФ устроила “судилища“ над украинскими военными, один за другим штампуя “решения“ об их аресте сроком на два месяца. В Украине ввели военное положение в 10 областях и водах Азово-Черноморского региона сроком на 30 суток.