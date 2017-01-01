Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новым президентом Всемирного конгресса украинцев стал Павел Грод

Комментариев: 0
На смену канадцу Евгению Чолию пришел канадец Павел Грод.
Новый президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод
Новый президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод
facebook.com/volodymyrgroysman

Евгений Чолий, который десять лет возглавлял Всемирный конгресс украинцев, сложил полномочия. 27 ноября на эту должность был избран Павел Грод.

Об этом сообщает Урядовий портал.

Читай также: Всемирный конгресс украинцев просит мир защитить крымских татар

Павел Грод представляет украинскую диаспору в Канаде. Он является президентом Конгресса украинцев Канады.

“Буду рад сотрудничать с Павлом как новым президентом ВКУ. И также благодарен Евгению Чолию, предыдущему президенту, за годы преданной работы в интересах развития нашего государства“, - написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в фейсбуке.

Екс-президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий
Екс-президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий
facebook.com/volodymyrgroysman

Всемирный конгресс украинцев является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 млн украинцев.

Читай также: Порошенко встретился с президентом Всемирного конгресса украинцев

ВКУ в 2003 году был признан Экономическим и социальным советом Организации Объединенных Наций как неправительственная организация со специальным консультативным статусом и в 2018 году получил статус участника международной неправительственной организации в Совете Европы.

ВКУ располагает сетью организаций и связей с украинцами в 57 странах.

Встреча премьер-министра Украины с представителями ВКУ
Встреча премьер-министра Украины с представителями ВКУ
facebook.com/volodymyrgroysman

Напомним, президент Петр Порошенко в ходе выступления на открытии XI Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) в Киеве призвал поддержать украинскую громаду в России.

Поделись:
Теги: Канадец, конгресс, президент, Грод, Чолий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь