Новым президентом Всемирного конгресса украинцев стал Павел Грод

На смену канадцу Евгению Чолию пришел канадец Павел Грод.

Евгений Чолий, который десять лет возглавлял Всемирный конгресс украинцев, сложил полномочия. 27 ноября на эту должность был избран Павел Грод.

Об этом сообщает Урядовий портал.

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Павел Грод представляет украинскую диаспору в Канаде. Он является президентом Конгресса украинцев Канады.

“Буду рад сотрудничать с Павлом как новым президентом ВКУ. И также благодарен Евгению Чолию, предыдущему президенту, за годы преданной работы в интересах развития нашего государства“, - написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в фейсбуке.

Екс-президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий facebook.com/volodymyrgroysman

Всемирный конгресс украинцев является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 млн украинцев.

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ВКУ в 2003 году был признан Экономическим и социальным советом Организации Объединенных Наций как неправительственная организация со специальным консультативным статусом и в 2018 году получил статус участника международной неправительственной организации в Совете Европы.

ВКУ располагает сетью организаций и связей с украинцами в 57 странах.

Встреча премьер-министра Украины с представителями ВКУ facebook.com/volodymyrgroysman

Напомним, президент Петр Порошенко в ходе выступления на открытии XI Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) в Киеве призвал поддержать украинскую громаду в России.