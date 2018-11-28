Военное положение: украинцев просят не снимать передвижение войск

Генеральный штаб отметил, что запрещена фото и видеофиксация перемещения военных и съемка объектов Минобороны .

Все БПЛА в запрещенных районах будут сбиваться УНИАН

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Генеральный штаб ВСУ просит украинцев не фиксировать и не публиковать в социальных сетях передвижения военных, техники, а также не указывать о месте нахождения подразделений армии.

Соответствующее обращение Генштаб обнародовал в Facebook.

Данная просьба связана с действием в стране военного положения. Так, в целях безопасности граждан просят не снимать режимные военные объекты Министерства обороны и Вооруженных Сил и несанкционированно не проникать на их территорию.

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В Генштабе отмечают, в районах проведения учений ВСУ, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты, а владельцы БПЛА будут задержаны и привлечены к ответственности.

Напомним, 28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украине. Также была опубликована окончательная версия указа.

В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев не поддаваться панике в связи с военным положением и жить обыкновенной жизнью.