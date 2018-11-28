Опора назвала наибольших прогульщиков Рады

Сорок парламентариев не голосовали или отсутствовали на более чем 90 процентах голосований, сообщили в гражданской сети Опора.

В среднем украинский депутат пропустил каждое пятое голосование, в трети случаев вообще “не голосовал“, а во время двух из пяти голосований нажимал кнопку “за“. Об этом свидетельствуют данные исследования гражданской сети Опора.

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По данным Опоры, 40 парламентариев не голосовали или отсутствовали на более чем 90 процентах голосований. Только девять человек пропустили менее 10 процентов голосований.

“Так, наибольшими прогульщиками Верховной Рады VIII созыва стали Сергей Клюев, Вадим Рабинович, Константин Жеваго, Сергей Левочкин, Ефим Звягильский, Дмитрий Ярош, Александр Онищенко, Виталий Чепинога, Евгений Мураев, Сергей Ларин, Евгений Бакулин и Юлия Левочкина“, - говорится в сообщении.

Также в гражданской сети перечислили самых дисциплинированных политических лидеров и тех, кто голосовал редко.

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“В разрезе лидеров парламентских фракций и групп наиболее тщательно участвовали в голосованиях Артур Герасимов - 81%, Максим Бурбак и Олег Березюк - 72%. Хуже всего высказывали свою позицию в сессионном зале Александр Вилкул - 11% и Виталий Хомутынник - 10%“, - сообщили в Опоре.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в этом году депутаты-прогульщики лишились зарплаты на более чем 15 миллионов гривен.