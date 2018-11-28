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В Киеве задержали нацгвардейца за торговлю оружием

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Средняя стоимость одной единицы оружия составляла 2 тысячи долларов.
В Киеве задержали нацгвардейца за торговлю оружием
© ssu.gov.ua
Фото 1/10
  • Правоохранители устанавливают всех участников группировки
  • Правоохранители устанавливают всех участников группировки
  • Правоохранители устанавливают всех участников группировки
  • Правоохранители устанавливают всех участников группировки
  • Правоохранители устанавливают всех участников группировки
  • Правоохранители устанавливают всех участников группировки
  • Правоохранители устанавливают всех участников группировки
  • Правоохранители устанавливают всех участников группировки
  • Правоохранители устанавливают всех участников группировки
  • Правоохранители устанавливают всех участников группировки
В Киеве задержали нацгвардейца за торговлю оружием
Правоохранители устанавливают всех участников группировки
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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего Национальной гвардии по подозрению в незаконной торговле оружием.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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“Правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии в Киеве при попытке сбыта восьми единиц огнестрельного оружия“, - говорится в сообщении.

Установлено, что участники группировки, в состав которой входил задержанный, заказывали за границей комплектующие для сбора оружия, получали их через международные почтовые отправления и собирали средства поражения.

В дальнейшем участники группировки реализовывали оружие клиентам на “черном рынке“, в том числе представителям криминальных кругов. Средняя стоимость одной единицы оружия составляла 2 тыс. долларов.

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При обысках в квартирах фигурантов дела силовики изъяли запчасти к короткоствольному огнестрельному оружию, в частности, пистолетные затворы, рамки, стволы и магазины.

Военнослужащему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников группировки.

Как сообщалось 19 сентября, под Днепром ликвидировали самую масштабную ОПГ в Украине.

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Теги: торговля оружием, Киев
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Комментариев (1)
Коляка    28.11.2018, 13:27
Оценка:  0
Коляка
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