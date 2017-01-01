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В Полтаве прогремел взрыв возле жилого дома

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Осколки неизвестного взрывного устройства повредили окна одной из квартир. Пострадавших нет.
В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве прогремел взрыв
pl.npu.gov.ua

В Киевском районе Полтавы на улице Гожулянской возле подъезда одного из домов взорвалось неизвестное устройство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

По данным ведомства, взрыв прогремел 27 ноября около 23:00.

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Осколки взрывного устройства повредили окна одной из квартир. На месте взрыва правоохранители нашли осколки, похожие на части гранаты. В результате инцидента никто из людей не погиб и не был травмирован. 

Начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Возле подъезда одного из домов взорвалось неизвестное устройство
Возле подъезда одного из домов взорвалось неизвестное устройство
pl.npu.gov.ua

Также сообщалось, что в Запорожье неизвестный бросил в сторону прохожих взрывное устройство. В результате пострадали трое мужчин.

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Теги: фото, Полтава, полиция, взрыв
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