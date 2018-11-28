Глава ГАСИ погорел на липовом дипломе о высшем образовании

Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев, вступая в должность, предоставил поддельные документы. В частности, речь идет о его дипломе о высшем образовании.

Об этом свидетельствуют документы, полученные Национальным агентством по вопросам государственной службы (НАГС), сообщает “Новое время. Бизнес“.

Так, в ответе на запрос ректор Технического университета Молдовы отметил, что в указанный период Алексей Кудрявцев в этом вузе не обучался и диплом на его имя не выдавали.

Напомним, что Кудрявцев занимает должность председателя ГАСИ с 26 июня 2015 согласно распоряжению Кабинета министров Украины №632-р от 26 июня 2015 года. Для выполнения обязанностей руководителя центрального органа исполнительной власти (которым является ГАСИ) Закон Украины “О государственной службе“ требует наличия высшего образования не ниже уровня магистра.

В официальной биографии Кудрявцева на сайте ГАСИ не указаны ни период, ни место получения высшего образования. Говорится только, что чиновник получил высшее образование по специальностям “менеджмент“, “правоведение“ и “строительство“.

Какие-либо сведения также отсутствуют в сообщениях о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Кандидатскую диссертацию на тему “Административно-правовое обеспечение деятельности ГАСИ в Украине“ Кудрявцев защитил в ноябре 2017 года в Научно-исследовательском институте публичного права. Однако в личной карточке соискателя Кудрявцева информация о высшем образовании также отсутствует.