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Глава ГАСИ погорел на липовом дипломе о высшем образовании

Комментариев: 3
Глава ГАСИ погорел на липовом дипломе о высшем образовании

Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев, вступая в должность, предоставил поддельные документы. В частности, речь идет о его дипломе о высшем образовании.

Об этом свидетельствуют документы, полученные Национальным агентством по вопросам государственной службы (НАГС), сообщает “Новое время. Бизнес“.

Так, в ответе на запрос ректор Технического университета Молдовы отметил, что в указанный период Алексей Кудрявцев в этом вузе не обучался и диплом на его имя не выдавали.

Ответ Технического университета Молдовы

Напомним, что Кудрявцев занимает должность председателя ГАСИ с 26 июня 2015 согласно распоряжению Кабинета министров Украины №632-р от 26 июня 2015 года. Для выполнения обязанностей руководителя центрального органа исполнительной власти (которым является ГАСИ) Закон Украины “О государственной службе“ требует наличия высшего образования не ниже уровня магистра.

 

В официальной биографии Кудрявцева на сайте ГАСИ не указаны ни период, ни место получения высшего образования. Говорится только, что чиновник получил высшее образование по специальностям “менеджмент“, “правоведение“ и “строительство“.

Какие-либо сведения также отсутствуют в сообщениях о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Кандидатскую диссертацию на тему “Административно-правовое обеспечение деятельности ГАСИ в Украине“ Кудрявцев защитил в ноябре 2017 года в Научно-исследовательском институте публичного права. Однако в личной карточке соискателя Кудрявцева информация о высшем образовании также отсутствует.

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Источник: obozrevatel.com

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Комментариев (3)
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Goga19041984    28.11.2018, 14:27
Оценка:  +4
Goga19041984
какой то там глава ГАСИ, вон у премьер министра Гройсмана образования тоже нет, лишь 9 классов, а вы тут про какого то главу ГАСИ...
Руслан    28.11.2018, 14:06
Оценка:  +5
Руслан
А в керивництві нашої держави давно сидять одні неуки які тільки красти уміють!!!!!!!!!!
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    28.11.2018, 14:12
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Образование не гарантирует честность!
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