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В Украине создадут электронный реестр больничных

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28 ноября правительство приняло соответствующее постановление.
В планах - создание е-реестра листков нетрудоспособности
В планах - создание е-реестра листков нетрудоспособности
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В среду правительство приняло постановление О создании электронного реестра листков нетрудоспособности. 

Об этом сообщает правительственный портал

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Постановлением предусмотрено создание электронного реестра листков нетрудоспособности как системы их накопления, хранения и использования информации.

Поэтому центральным органам исполнительной власти совместно с Фондом соцстрахования Украины поставлена задача разработать и подать до 1 февраля 2019 года на рассмотрение Кабмина проект положения об электронном реестре листков нетрудоспособности и обеспечить технические возможности, необходимые для функционирования реестра.

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Напомним, ранее Минздрав объявил борьбу фальшивым медсправкам. До конца года планировалось подключение к системе около 3 тысяч учреждений здравоохранения во всех областях Украины и постепенная замена бумажных бланков медицинских осмотров на электронные.

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Теги: Минздрав, е-реестр, электронный реестр, медицина
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