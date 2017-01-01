В Украине создадут электронный реестр больничных

28 ноября правительство приняло соответствующее постановление.

В среду правительство приняло постановление О создании электронного реестра листков нетрудоспособности.

Об этом сообщает правительственный портал.

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Постановлением предусмотрено создание электронного реестра листков нетрудоспособности как системы их накопления, хранения и использования информации.

Поэтому центральным органам исполнительной власти совместно с Фондом соцстрахования Украины поставлена задача разработать и подать до 1 февраля 2019 года на рассмотрение Кабмина проект положения об электронном реестре листков нетрудоспособности и обеспечить технические возможности, необходимые для функционирования реестра.

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Напомним, ранее Минздрав объявил борьбу фальшивым медсправкам. До конца года планировалось подключение к системе около 3 тысяч учреждений здравоохранения во всех областях Украины и постепенная замена бумажных бланков медицинских осмотров на электронные.