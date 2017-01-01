Семьям военнопленных моряков хотят выплатить по 100 тысяч

Денисова предложила внести изменения в программу помощи политзаключенным, добавив туда и военнопленных.

Семьям захваченных в плен на Азовском море моряков могут достаться такие же деньги, как и семтям политзаключенных EPA/UPG

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Семьям моряков могут заплатить по 100 тысяч грн, но для этого надо внести изменения в постановление о программе поддержки семьей политзаключенных, внеся туда и военнопленных. Об этом на заседании правительства заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает УНН.

“Сейчас программа действует в отношении политзаключенных, по ним принимается решение комиссии, которая создана при МинВОТ, - отметила Денисова. - Я внесла предложение (дополнить постановление – прим. ред.)“.

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Ранее Минюст подал иск в ЕСПЧ с требованием помочь освободить пленных моряков, а МинВОТ показало карту, которая доказывает, что украинские корабли были атакованы РФ в международных водах.

Напомним, 25 ноября российские спецслужбы захватили три украинских корабля с 24 военными моряками на борту. Россия обвинила их в нарушении границы.

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В оккупированном Крыму штампуют “решения“ об аресте военнопленных на два месяца, тем временем Верховная Рада ввела в 10 украинских областях и Азово-Черноморских водах военное положение сроком на 30 суток. В аэропортах, на вокзалах и военных предприятиях усилили охрану, а на границах ввели ограничение на перемещение российских граждан, в том числе - на административной границе с оккупированным Крымом.