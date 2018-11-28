Путин высказался о "небольшом инциденте" на Азове и "младенцах на завтрак" для Украины

Президент РФ назвал захват украинских кораблей пограничным инцидентом, заявил, что военные РФ "выполняли свою работу" и пожаловался, что Запад все прощает Украине.

Путин назвал украинцев и русских "навсегда братскими народами" и заявил, что наши корабли вошли в российские воды EPA/UPG

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Российские военные просто выполняли свою работу, Украина совершила провокацию, но сам инцидент не был существенным, заявил президент России Владимир Путин. Его слова цитирует ТСН.

В частности, Путин называет захват украинских кораблей и пленение 24 моряков “небольшим инцидентом“.

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“Это провокация, безусловно, организованная действующей властью накануне президентских выборов в Украине“, - добавил президент РФ.

По мнению Путина, Порошенко, имея низкий рейтинг, решил действовать на обострение ситуации, чтобы создать для конкурентов “непреодолимые препятствия“.

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Руководитель Кремля назвал произошедшее в Керченском проливе “пограничным инцидентом и не более того“. “Небольшой инцидент в Черном море и ввели военное положение в стране. Ну явно накануне выборов все это делается. Абсолютно очевидно факт“, - подчеркнул Путин.

По его словам, российские пограничники просто выполняли свою работу, и вынуждены были отреагировать на нарушения “границы“ без предупреждения. Путин отметил, что в сентябре этого года примерно такой же караван военных кораблей успешно прошел по Керченскому проливу.

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“Что произошло сейчас. Не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы, вошли в наши территориальные воды, которые были нашими даже до присоединения Крыма, - заявляет политик. - А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды России и не отвечают. Они (военные РФ - прим. ред.) выполнили свой воинский долг“.

Путин добавил также, что, по его мнению, Запад все прощает Украине. “Два сотрудника СБУ фактически руководили этой спецоперацией, явно заготовленной заранее. Это игра на обострение, нечистоплотная игра внутри страны“, – передает его слова Украинская Правда.

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“Такое впечатление: что они не сделают – им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак – им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажут, они хотят кушать – с этим ничего не поделаешь “. При этом Путин добавил, что верит, что “украинский и российский народы останутся навсегда братскими“.

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. После этого Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

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В Кремле отказались от прямых переговоров между Путиным и Петром Порошенко об освобождении 24 украинских моряков, захваченных в плен Россией.