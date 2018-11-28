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Экологи обвинили Садового в экологической катастрофе на Львовщине - СМИ

Комментариев: 6
Экологи обвинили Садового в экологической катастрофе на Львовщине - СМИ

Если бы городские власти Львова услышала предложения специалистов-экологов по привлечению иностранных инвестиций для строительства мусороперерабатывающего заводу и рекультивации свалок, то человеческих жертв и экологической катастрофы на Львовщине в 2016 году удалось бы избежать. Об этом 27 ноября на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель общественной организации "Совет по экологической безопасности", экс-председатель Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергей Орехов.

Как оказалось, специалисты "Совета по экологической безопасности" обращались к городских властям Львова с предложениями привлечения инвестиций финского инвестиционного фонда для построения мусороперерабатывающего завода и рекультивации свалок еще в 2014 году. Но экологов не услышали.

Орехов отметил, что именно коррумпированность городских властей поставила под угрозу экологическую безопасность жителей Львова.

"Без преодоления коррупции невозможно обеспечить устойчивое развитие общества. И вот вам пример, как коррупция угрожает качеству жизни граждан. Городской председатель Львова Садовый привел город к экологической катастрофе. Из-за коррумпированного чиновника получили ущерб жители всей Львовщины. Считаю, что виновные должны быть привлечены к ответственности за тех людей, которые погибли в мае 2016 года", - отметил Сергей Орехов.

Напомним, что 28 мая 2016 года загорелась Грибовицкая свалка под Львовом. Мусорная гора треснула и от нее откололась глыба объемом около 100 тыс. кубометров мусора, которая упала на пожарных, тушивших пожар. На следующий день удалось достать из-под завалов тела спасателей 28-летнего Богдана Юнка, 29-летнего Юрия Рыжего и 33-летнего Андрея Вненкевича. Тело эколога с ЛКП "Збыранка" Александра Бутина так и не нашли. Дело о служебной халатности должностных лиц Львовского городского совета Генеральная прокуратура в марте 2017 передала в Тернопольскую прокуратуру. По словам первого заместителя прокурора Львовщины Александра Русецкого, это случилось из-за появления в СМИ обвинений в необъективного расследования дела. Тогда же представитель прокуратуры выразил убеждение, что до конца 2017 года года можно ожидать судебные приговоры, которые установят виновных в Грибовицкой трагедии. Однако, несмотря на это, городского председателя Львова Андрея Садового так и не привлекли к ответственности за действия, которые привели к гибели людей и экологической катастрофе.

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Комментариев (6)
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Колишній-східняк    28.11.2018, 15:24
Оценка:  0
Колишній-східняк
Да какая нах экология, когда чел в президенты идёт!
Мега_Джет    28.11.2018, 15:04
Оценка:  0
Мега_Джет
Экология, это самая важная тема. Дело в том, что для качественной жизни и деятельности нужно иметь хорошее здоровье. Это самый главный фактор для развития в страны на базе человеческого ресурса. Это определяет продолжительность и качество труда, интеллектуальных способностей и общего здоровья
Мега_Джет    28.11.2018, 15:08
Оценка:  0
Мега_Джет
Не только мусор и отходы, выбросы в атмосферу грязных веществ носят катастрофическую опасность для здоровья и развития страны, но так же и очистительные сооружения канализаций несут чудовищную опасность для жизнидеятельности. Я недавно смотрел презентацию Била Гейтса новых смарт туалетов, которые
Мега_Джет    28.11.2018, 15:10
Оценка:  0
Мега_Джет
призваны улучшить ситуацию с канализационными отходами. На презинтации была показана карта, с катастрофической антисанитарией по странам, Украина имеет лучшие успехи, чем РФ, но тем не менее нам стоит обратить внимание на новый тренд в области утилизации отходов.
Мега_Джет    28.11.2018, 15:13
Оценка:  0
Мега_Джет
Нужно понимать, что в 200 граммах калла, может содержатся тысячи патогенов и вредных бактерий. В этой связи, были разработаны самые передовые устройства, на которые следует обратить внимание.
Georg55    28.11.2018, 14:56
Оценка:  +1
Georg55
Человек не смог во Львове порядок навести и с мусором решить вопрос , а в президенты собрался!!! Во что тогда страну превратит...???
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