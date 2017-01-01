Малолетние злоумышленники забрали деньги и шоколадки, напав при этом на продавца.

В Харькове дети с ножом ограбили киоск

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В Харькове дети с ножом ограбили киоск

В Харькове группа из четырех несовершеннолетних совершила вооруженное нападение на ларек Кулиничи.

Об этом в Facebook сообщил паблик Харьков 1654.

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Так, в ночь на 28 ноября четверо вооруженных ножом в балаклавах забежали с угрозами в киоск и забрали у продавца деньги и шоколадки, попутно напав на него.

“Спустя час двое из них были задержаны, ими оказалась дети 13 и 15 лет“, - говорится в сообщении.

Ранее, в октябре, в Киевской области правоохранители задержали троих несовершеннолетних, которые убили бездомного, а затем ограбили молодую пару.