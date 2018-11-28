Закарпатского депутата заставили удалить антиукраинские посты в Facebook

Депутат райсовета распространял на своей странице русскоязычные сообщения, в которых Украину называл "териториальным недорозумением" .

Работники Управления СБУ в Закарпатской области объявили официальное предостережение действующему депутату Хустского районного совета от Оппозиционного блока Виталию Дулкаю за его антиукраинские сообщения в Facebook.

Как информирует Закарпатье онлайн, на депутата в правоохранительные органы пожаловался местный активист Виталий Грегор.

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В ответе силовиков говорится, что они приняли меры по Виталию Дулкаю, а именно объявили предостережение. Основанием такого решения стало многократное распространение депутатом на своей личной странице в Facebook публикаций на русском языке с сепаратистскими призывами и украинофобской тематикой. В частности депутат райсовета писал, что Украина якобы является “териториальным недорозумением“, а участники Революции Достоинства были “стадом баранов“, которым манипулировали.

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Управление СБУ сообщило, что депутат “официально предостерегли от совершения каких-либо действий, которые могут привести к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины“. После этого Виталий Дулкай удалил эти сообщения.

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Кроме того, депутат ранее распространял на своей странице публикации с запрещенной коммунистической символикой. На это также пожаловался активист, однако информацию по этому обращению УСБУ направила в закарпатскую полицию для реагирования согласно с подследственностью.

Стоит отметить, что ранее, во времена режима Януковича, Дулкай был заместителем председателя Хустской РГА.

Как сообщалось 23 ноября, силовики пришли с обысками к главе львовской ячейки пророссийской организации Украинский выбор.