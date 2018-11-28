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Закарпатского депутата заставили удалить антиукраинские посты в Facebook

Комментариев: 6
Депутат райсовета распространял на своей странице русскоязычные сообщения, в которых Украину называл "териториальным недорозумением" .
Депутата предостерегли от действий против основ нацбезопасности Украины
Депутата предостерегли от действий против основ нацбезопасности Украины
zakarpattya.net.ua

Работники Управления СБУ в Закарпатской области объявили официальное предостережение действующему депутату Хустского районного совета от Оппозиционного блока Виталию Дулкаю за его антиукраинские сообщения в Facebook.

Как информирует Закарпатье онлайн, на депутата в правоохранительные органы пожаловался местный активист Виталий Грегор.

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В ответе силовиков говорится, что они приняли меры по Виталию Дулкаю, а именно объявили предостережение. Основанием такого решения стало многократное распространение депутатом на своей личной странице в Facebook публикаций на русском языке с сепаратистскими призывами и украинофобской тематикой. В частности депутат райсовета писал, что Украина якобы является “териториальным недорозумением“, а участники Революции Достоинства были “стадом баранов“, которым манипулировали.

Оппоблоковец считает, что людей на Майдане просто использовали
Оппоблоковец считает, что людей на Майдане просто использовали
скриншот

Управление СБУ сообщило, что депутат “официально предостерегли от совершения каких-либо действий, которые могут привести к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины“. После этого Виталий Дулкай удалил эти сообщения.

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Кроме того, депутат ранее распространял на своей странице публикации с запрещенной коммунистической символикой. На это также пожаловался активист, однако информацию по этому обращению УСБУ направила в закарпатскую полицию для реагирования согласно с подследственностью.

Стоит отметить, что ранее, во времена режима Януковича, Дулкай был заместителем председателя Хустской РГА.

Как сообщалось 23 ноября, силовики пришли с обысками к главе львовской ячейки пророссийской организации Украинский выбор.

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Теги: сепаратизм, депутат, Закарпатье
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Комментариев (6)
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fkrfyfan    28.11.2018, 16:07
Оценка:  +1
fkrfyfan
Местный активист - местный стукачёк?
ВосставшийИзБана    28.11.2018, 16:00
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Каждый судит сам по себе. Если эта страна - недоразумение, что же ты во власть лезешь?!
Woodbrother    28.11.2018, 16:21
Оценка:  +1
Woodbrother
Уж больно воровать хочет. При нынешней власти в стране опять завелся золотовалютный резерв - миллиардов так на 20 почти. Есть что тырить по карманам во время гипотетического покращення номер 2.
Woodbrother    28.11.2018, 15:49
Оценка:  +5
Woodbrother
Вот это морду наел на украинских продуктах ! На нищебродной россии был бы тонким и звонким, вместо мяса жрал бы талоны на мясо.
ВосставшийИзБана    28.11.2018, 15:58
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Да это он просто опух с голоду.
klin    28.11.2018, 15:31
Оценка:  +6
klin
Оце так барило!)
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