Конфликт на Азове: в Крыму арестован командир дивизиона судов ВМС

Командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Юг ВМС Украины Владимира Лисового поместили под стражу на 60 суток.

В Крыму избирают меру пресечения для украинских моряков fsb.ru

В аннексированном Крыму в среду, 28 ноября, Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Юг ВМС Украины Владимира Лисового, задержанного российскими пограничниками в Черном море. Об этом сообщает Интерфакс.

“Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2019 года“, - огласил решение судья Андрей Долгополов.

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Отмечено, что следователь просил арестовать украинца на время предварительного следствия, а адвокат - избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

“Никакого опасного маневрирования я не проводил. Я не нарушал правил судоходства“, - заявил офицер в суде.

Известно, что украинский военный - уроженец Севастополя, живет в Одессе, женат, воспитывает малолетнего ребенка. Родители моряка живут в Ялте, они также присутствовали на заседании суда.

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Ранее Киевский районный суд Симферополя 27 ноября начал избирать меры пресечения для задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

По состоянию на вечер вторника в Крыму арестовали на два месяца 12 украинских моряков, задержанных во время захвата судов в Керченском проливе.

Как сообщалось, российские силовики задержали 24 украинских военных, находившихся на трех кораблях ВМС, в том числе и двух контрразведчиков СБУ.