СБУ назвала имена своих контрразведчиков - один из них тяжело ранен

В спецслужбе обещают сделать все возможное для освобождения военнопленных сотрудников.

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Начальник Аппарата главы СБУ Игорь Гуськов назвал имена украинских контрразведчиков, которые пребывали на захваченных Россией украинских кораблях.

По его словам, это Иван Драч, который, еще будучи курсантом в 2014 году, не изменил присяге и отказался перейти на сторону оккупантов, и Василий Сорока, который неоднократно выполнял боевые задания в районе АТО и операции ООС.

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“Василий Сорока получил тяжелые ранения во время нападения российского агрессора“, - добавил Гуськов и подчеркнул, что СБУ пребывает на постоянной связи с семьями пленных разведчиков и в рамках своей компетенции принимает все необходимые меры для их освобождения.

Напомним, ранее СБУ подтвердила заявление России о том, что на борту захваченных кораблей были два сотрудника Службы безопасности. При этом в спецслужбе объяснили, что контрразведчики выполняли своих задачи в рамках закона об СБУ, предусматривающего их работу в рядах ВСУ или Госпогранслужбы.

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25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. После этого Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.