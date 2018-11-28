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СБУ назвала имена своих контрразведчиков - один из них тяжело ранен

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 5
В спецслужбе обещают сделать все возможное для освобождения военнопленных сотрудников.
Начальник Аппарата главы СБУ рассказал о двоих контрразведчиках
Начальник Аппарата главы СБУ рассказал о двоих контрразведчиках
ssu.gov.ua

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Начальник Аппарата главы СБУ Игорь Гуськов назвал имена украинских контрразведчиков, которые пребывали на захваченных Россией украинских кораблях.

По его словам, это Иван Драч, который, еще будучи курсантом в 2014 году, не изменил присяге и отказался перейти на сторону оккупантов, и Василий Сорока, который неоднократно выполнял боевые задания в районе АТО и операции ООС.

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“Василий Сорока получил тяжелые ранения во время нападения российского агрессора“, - добавил Гуськов и подчеркнул, что СБУ пребывает на постоянной связи с семьями пленных разведчиков и в рамках своей компетенции принимает все необходимые меры для их освобождения.

Напомним, ранее СБУ подтвердила заявление России о том, что на борту захваченных кораблей были два сотрудника Службы безопасности. При этом в спецслужбе объяснили, что контрразведчики выполняли своих задачи в рамках закона об СБУ, предусматривающего их работу в рядах ВСУ или Госпогранслужбы.

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25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. После этого Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней. 

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Теги: СБУ, разведка, военные, моряки, РФ, Азов, агрессия, военноепленные
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Комментариев (5)
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fkrfyfan    28.11.2018, 16:40
Оценка:  +3
fkrfyfan
И что они сделают? Всё? Побегут к хозяину трампу жаловаться и клянчить о помощи когда сами обделались
adios    28.11.2018, 16:22
Оценка:  +1
adios
ВосставшийИзБана 28.11.2018, 16:07

А Надя с Володей по какой статье будут сидеть?
Peyot    28.11.2018, 15:50
Оценка:  -4
Peyot
та завтра на донбасе словят пару бурятов в погонах и обменят по быстому... а если мир подняжмет санкциями так и просто так вернут!
Rangol    28.11.2018, 15:48
Оценка:  +2
Rangol
Сидеть то они будут по уголовной статье
ВосставшийИзБана    28.11.2018, 16:07
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну так у вас же только уголовные понятия и есть. Вам даже слово такое "политика" не понятно.
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