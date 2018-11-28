Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине отремонтировали ракетный катер Прилуки

Комментариев: 7
Корабль пытались отремонтировать два года назада, но после выхода на испытания в море он не смог вернуться в док.
В Николаеве закончили ремонт катера Прилуки
В Николаеве закончили ремонт катера Прилуки
dumskaya.net

После ремонта спустили на воду ракетный катер ВМСУ Р153 Прилуки.

Как пишет Думская катер восстановили на Николаевском судостроительном заводе.

Читай также: В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины

Вскоре корабль уйдет на месте постоянного базирования в Западную военно-морскую базу в Одессе.

"Предыдущий ремонт катера проводился на заводе в 2015-2016 годах, но из-за непрофессиональных действий тогдашнего руководства завода работы не были завершены. В мае 2016 года катер вышел на испытания, но не смог вернуться из-за технических проблем", - напоминает издание.

В этом году Прилуки вновь встал в док. Руководство завода утверждает, что сейчас ремонт проводит профессиональная команда, которая способна обеспечить качественную работу, чтобы обеспечить ремонт кораблей ВМСУ и тем самым вывести завод из кризиса.

Читай также: Стало известно, кто командовал захватом украинских кораблей

Согласно ремонтной ведомости 2015 года, должны быть выполнены следующие работы: ремонт корпуса и крыльевых устройств (катер на подводных крыльях), ремонт топливных и других цистерн, винторулевого комплекса и систем главного двигателя.

Напомним, 25 ноября весь состав Военно-морских сил Украины был поднят по тревоге из-за захвата украинских судов в районе Керченского пролива.

Поделись:
Теги: Черное море, судно, корабль, ремонт, флот
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    28.11.2018, 17:06
Оценка:  0
Woodbrother
Ставте на него сразу ПКР Нептун. Пора проверить ракеты в деле.
Rangol    28.11.2018, 16:48
Оценка:  -1
Rangol
Цыгане шумною толпою толкали жопой паровоз, не знали бедные цыгане, что паровоз был без колес
ВосставшийИзБана    28.11.2018, 16:57
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Веселая у тебя жизнь.
fargjon    28.11.2018, 16:38
Оценка:  -1
fargjon
Уже поздно нам строить флот. Мы проиграли России.
Как не печально но это факт
Россия на международной арене с каждым днем укрепляется.
С Украиной мало кто всерьез ведет дела. Да нам обещают поддержку но на словах, а с Россией велуд дела в ущерб Укоаины.
Порошенко просрал страну
ВосставшийИзБана    28.11.2018, 16:41
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ничего мы пока не проиграли.
Coюзник    28.11.2018, 16:43
Оценка:  0
Coюзник
Таких кликуш в России ... пол страны. Каким боком ты к Украине сердешный???
Woodbrother    28.11.2018, 17:04
Оценка:  0
Woodbrother
fargjon - флот для вас слишком сложно. Попробуйте в начале сделать ремонт на своей рязанской комунальной квартире. Сортир деревянный дворовой отреставрируйте. А потом раздавайте глобальные советы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь