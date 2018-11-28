В Украине отремонтировали ракетный катер Прилуки

Вскоре корабль уйдет на месте постоянного базирования в Западную военно-морскую базу в Одессе.

"Предыдущий ремонт катера проводился на заводе в 2015-2016 годах, но из-за непрофессиональных действий тогдашнего руководства завода работы не были завершены. В мае 2016 года катер вышел на испытания, но не смог вернуться из-за технических проблем", - напоминает издание.

В этом году Прилуки вновь встал в док. Руководство завода утверждает, что сейчас ремонт проводит профессиональная команда, которая способна обеспечить качественную работу, чтобы обеспечить ремонт кораблей ВМСУ и тем самым вывести завод из кризиса.

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Согласно ремонтной ведомости 2015 года, должны быть выполнены следующие работы: ремонт корпуса и крыльевых устройств (катер на подводных крыльях), ремонт топливных и других цистерн, винторулевого комплекса и систем главного двигателя.

Напомним, 25 ноября весь состав Военно-морских сил Украины был поднят по тревоге из-за захвата украинских судов в районе Керченского пролива.