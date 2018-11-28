В Украине отремонтировали ракетный катер Прилуки
После ремонта спустили на воду ракетный катер ВМСУ Р153 Прилуки.
Как пишет Думская катер восстановили на Николаевском судостроительном заводе.
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"Предыдущий ремонт катера проводился на заводе в 2015-2016 годах, но из-за непрофессиональных действий тогдашнего руководства завода работы не были завершены. В мае 2016 года катер вышел на испытания, но не смог вернуться из-за технических проблем", - напоминает издание.
В этом году Прилуки вновь встал в док. Руководство завода утверждает, что сейчас ремонт проводит профессиональная команда, которая способна обеспечить качественную работу, чтобы обеспечить ремонт кораблей ВМСУ и тем самым вывести завод из кризиса.
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Согласно ремонтной ведомости 2015 года, должны быть выполнены следующие работы: ремонт корпуса и крыльевых устройств (катер на подводных крыльях), ремонт топливных и других цистерн, винторулевого комплекса и систем главного двигателя.
Напомним, 25 ноября весь состав Военно-морских сил Украины был поднят по тревоге из-за захвата украинских судов в районе Керченского пролива.
Как не печально но это факт
Россия на международной арене с каждым днем укрепляется.
С Украиной мало кто всерьез ведет дела. Да нам обещают поддержку но на словах, а с Россией велуд дела в ущерб Укоаины.
Порошенко просрал страну