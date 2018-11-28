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Почаевскую лавру вернули в состав Кременец-Почаевского заповедника

Комментариев: 4
Соответствующее решение утверждено Кабмином.
Имущество лавр и церквей УПЦ МП принадлежит Украине
Имущество лавр и церквей УПЦ МП принадлежит Украине
pochaev.org.ua

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Кабинет Министров вернул в состав Кременец-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружения Почаевской Свято-Успенской лавры (Почаев, Тернопольская область).

Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании в среду, передают Українські Новини.

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Кабмин отменил свое распоряжение № 438 от 17 июля 2003 года "Об исключении из состава Кременец-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружения Почаевской Свято-Успенской лавры".

Как сообщали Українські Новини, в ноябре антирейдерская комиссия Министерства юстиции отменила государственную регистрацию (исключила из реестра) права Украинской православной церкви (Московского патриархата) пользования Почаевской Свято-Успенской лаврой в Тернопольской области и передала ее обратно в управление Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику.

Комиссия Минюста пришла к выводу, что регистратор нарушил требования действующего законодательства при регистрации права пользования на комплекс сооружений лавры.

Как сообщалось 16 ноября, представитель Министерства культуры потребовал отменить решение о регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры.

24 ноября в РПЦ отреагировали на решение по Почаевской лавре.

 

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Теги: Почаевская лавра, церковь, УПЦ МП
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Комментариев (4)
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Woodbrother    28.11.2018, 16:17
Оценка:  +1
Woodbrother
Москвопопам порап домой на россию. Погостили и хватит.
ВосставшийИзБана    28.11.2018, 16:05
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну вот и чудненько. Пусть и будет заповедником. А монахи пусть себе пещеры роют.
Операторська    28.11.2018, 16:01
Оценка:  +1
Операторська
це треба було аж чотири чи ще й більше років чекати?
Peyot    28.11.2018, 16:03
Оценка:  0
Peyot
ну были (и сейчас есть) вопросы поважнее!
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