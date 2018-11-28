Почаевскую лавру вернули в состав Кременец-Почаевского заповедника

Соответствующее решение утверждено Кабмином.

Читай также: УПЦ МП призвала к войне: в Почаеве паломники шли в провокационных футболках

Кабинет Министров вернул в состав Кременец-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружения Почаевской Свято-Успенской лавры (Почаев, Тернопольская область).

Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании в среду, передают Українські Новини.

Читай также: Автокефалия: опубликован документ, доказывающий непринадлежность Украины к РПЦ

Кабмин отменил свое распоряжение № 438 от 17 июля 2003 года "Об исключении из состава Кременец-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружения Почаевской Свято-Успенской лавры".

Как сообщали Українські Новини, в ноябре антирейдерская комиссия Министерства юстиции отменила государственную регистрацию (исключила из реестра) права Украинской православной церкви (Московского патриархата) пользования Почаевской Свято-Успенской лаврой в Тернопольской области и передала ее обратно в управление Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику.

Комиссия Минюста пришла к выводу, что регистратор нарушил требования действующего законодательства при регистрации права пользования на комплекс сооружений лавры.

Как сообщалось 16 ноября, представитель Министерства культуры потребовал отменить решение о регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры.

24 ноября в РПЦ отреагировали на решение по Почаевской лавре.