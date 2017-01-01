Военное положение вступило в силу: что это означает

Указ президента о введении военного положения и соответствующий закон опубликовали в парламентской газете "Голос Украины".

Режим военного положения начал действовать в 10 областях Украины. В среду соответствующий указ президента и закон опубликовали в парламентской газете “Голос Украины“.

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Согласно документу, военное положение введено сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года.

В законе сказано, что военное положение вводится не на всей территории Украины, а только в приграничных областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах государства в Азово-Керченской акватории.

Всеобщая мобилизация не планируется. Перед голосованием с парламентской трибуны Порошенко заявил: “Не планирую пока прибегать к полной или частичной мобилизации“.

Он добавил, что “эта возможность остается открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации“.

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Изначально военное положение планировали ввести на 60 дней, однако после консультаций было принято решение сократить его наполовину - до 30 дней.

Согласно указу, военное положение вводится с целью создания условий для осуществления органами государственной власти, военным командованием, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями предоставленных им полномочий, необходимых для отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, силовикам поручено осуществлять мероприятия и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

На уровне областей и органов местного самоуправления планируется создать советы обороны.

Ранее при рассмотрении этого решения президент Порошенко заверил, что основные конституционные права граждан в период действия военного положения ограничены не будут, а меры связаны с военным положением будут осуществляться только в случае наземной агрессии со стороны России.

Хотя, президент пообещал, что ограничений прав не будет, однако уже опубликован на сайте парламента текст соответствующего указа предусматривает такую возможность.

Ограничения могут касаться следующих прав:

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Определенные ограничения могут применяться и в отношении юридических лиц: мощности и трудовые ресурсы предприятий всех форм собственности смогут использовать для нужд обороны, изменять режим их работы; принудительно отчуждать их имущество.

Кроме того, работа предприятий телекоммуникаций, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций и СМИ может быть подвергнута дополнительному регулированию.

За невыполнение требований руководителей предприятий, учреждений и организаций могут отстранять от должностей.

О введении в Украине военного положения и об ограничении прав и свобод человека и гражданина Министерство иностранных дел должно проинформировать генсека ООН и другие страны.

“Такое впечатление: что они не сделают – им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак – им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажут, они хотят кушать – с этим ничего не поделаешь “. При этом Путин добавил, что верит, что “украинский и российский народы останутся навсегда братскими“.

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. После этого Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

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В Кремле отказались от прямых переговоров между Путиным и Петром Порошенко об освобождении 24 украинских моряков, захваченных в плен Россией.