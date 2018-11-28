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Военным немедленно повысят зарплату в случае вторжения РФ

Комментариев: 8
Порошенко подчеркнул, что необходимые доплаты будут сделаны и тем, кто воюет в зоне проведения ООС.
Запланированное повышение зарплаты может начаться раньше
Запланированное повышение зарплаты может начаться раньше
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии со стороны РФ, если она будет иметь место. 

Об этом глава государства написал в сети Facebook.

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“В случае факта наземной агрессии РФ против Украины на суше, дал задание подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии. Соответствующее поручение поставил во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ на Черниговщине“, - заявил Президент.

Напомним, ранее Верховная рада Украины поддержала решение президента о повышении выплат украинским военнослужащим. 

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Теги: зарплата, ВСУ, военные, президент, Порошенко
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Комментариев (8)
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Goga19041984    28.11.2018, 16:45
Оценка:  +3
Goga19041984
отчаянные шаги кондитера повысить свой рейтинг...Петя, тебе лапти!
Женек    28.11.2018, 16:38
Оценка:  +5
Женек
Кто повысит зарплату Пэтя или Русские после "вторжения"?
толян04    28.11.2018, 16:31
Оценка:  0
толян04
наврядли росии нужен такой "тягар" так что повышение зарплаты неждите
это был легкий троллинг от харанта
atos    28.11.2018, 16:19
Оценка:  0
atos
Ну как обычно, гривен на 20)))
Woodbrother    28.11.2018, 16:19
Оценка:  0
Woodbrother
Это у вас на россии дают две копейки.
adios    28.11.2018, 16:14
Оценка:  0
adios
Неужели "тыщу" в день?
Записываю: с 26-го... )))
lalikana    28.11.2018, 16:13
Оценка:  +3
lalikana
Дожили, Родину защищать только за бабло. Понимает, что за него никто и пальцем не пошевелит
Woodbrother    28.11.2018, 16:19
Оценка:  -3
Woodbrother
В 2014 добробатам вообще денег никто не платил. Люди сражались за Родину, против орды дикарей-московитов.
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