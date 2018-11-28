Военным немедленно повысят зарплату в случае вторжения РФ

Порошенко подчеркнул, что необходимые доплаты будут сделаны и тем, кто воюет в зоне проведения ООС.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии со стороны РФ, если она будет иметь место.

Об этом глава государства написал в сети Facebook.

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“В случае факта наземной агрессии РФ против Украины на суше, дал задание подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии. Соответствующее поручение поставил во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ на Черниговщине“, - заявил Президент.

Напомним, ранее Верховная рада Украины поддержала решение президента о повышении выплат украинским военнослужащим.