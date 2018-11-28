Немецкий комитет по иностранным делам экстренно собрался из-за Азова - посол

Партия Меркель приняла важный документ о трехлетней поддержке Украины, а в Брюсселе сейчас проходят очень непростые дискуссии о новых санкциях для РФ.

Посол не подтверждает информацию немецких СМИ о блокировании Германией санкций против РФ EPA/UPG

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Во вторник фракция ХДС (глава – канцлер ФРГ Ангела Меркель) приняла стратегический документ о поддержке Украины, а сегодня в немецком Бундестаге проходит заседание Комитета по иностранным делам, где обсуждают агрессию РФ на Азовском море. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Укринформ.

“Заседание Комитета по иностранным делам Бундестага - экстренное, украинская тема сегодня - номер один“, - говорит посол. По словам Мельника, он с минувшего воскресенья ведет активные переговоры с партиями власти в Германии - консерваторами и социал-демократами, а также - с “зелеными“.

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Принятый же во вторник документ предусматривает активное сотрудничество немецких христианских демократов с Украиной в течение трех лет. “Первое предложение этого документа начинается с того, что “судьба Европейского Союза решается в Украине“, - рассказал посол.

Он добавил, что над документом работали три месяца, но решили его принять как акт солидарности после нападения России на украинские корабли.

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Мельник отметил также, что немецкие СМИ со ссылкой на источники пишут о блокировании Германией и Францией дополнительных санкций против России, но официально эта информация не подтверждена.

При этом в Брюсселе сейчас происходят очень непростые дискуссии по украинскому вопросу, признал дипломат. Сам он считает, что Европа должна ввести эмбарго на закупку российского газа и нефти и приостановить строительство “Северного Потока - 2“.

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25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону.

После этого Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.