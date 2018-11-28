Посылки из России: Укрпочте поручено усилить контроль
Национальный почтовый оператор Укрпочта усилит контроль за почтовой корреспонденцией и доставкой посылок из России и в РФ.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает Униан
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“Мы продолжаем выполнять все обязательства Украины в рамках Всемирного почтового союза, которые включают в себя международный почтовый обмен“, - сказал гендиректор.
Смелянский уточнил, что, несмотря на отсутствие ограничений на почтовую связь с РФ, Укрпочта получила поручение усилить контроль за почтовыми перевозками с северным соседом.
“Мы усиливаем контроль за этими перевозками, но ограничений нет. Это совместные мероприятия с правоохранительными органами“, - уточнил Смелянский.
Кроме того, по его словам, задержек с доставкой между украинскими областями, в которых действует военное положение и теми, где его нет, не будет.
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“На сегодня мы не предусматриваем задержек, кроме случаев связанных с погодными условиями“, - сказал глава украинского почтового оператора.
Как сообщалось 27 ноября, курс гривны падает после решения о военном положении.