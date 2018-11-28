В Минобороны заверили, что не конфисковывают авто и не мобилизируют с помощью СМС

Военные просят украинцев не реагировать на фейки, рассылаемые российскими спецслужбами в Интернете.

Пресс-секретарь Минобороны просит украинцев не обращаться внимания на фейки и провокации от спецслужб РФ mil.gov.ua

Читай также: Зовут в военкоматы: В Сумской области жителям шлют смс-фейки

Минобороны Украины опровергло новость о том, что планирует конфисковывать автомобили “евробляхеров“, если они еще не были растаможены в рамках нового закона. Об этом рассказал начальник Управления коммуникации и прессы Минобороны Украины Алексей Чернобай.

В министерстве предупреждают, что в связи с захватом Россией украинских кораблей и введением в 10 украинских регионах и водах Азово-Черноморской акватории военного положения северные соседи продолжают наращивать количество фейков и вбросов на военную тематику.

Читай также: Порошенко уже получил закон о военном положении и подписал его

“Цель этих фейковых сообщений, изготовленных спецслужбами РФ и контролируемой ими “фабрикой троллей“, вполне понятна - посеять панические настроения среди украинцев“, - подчеркивают в военном ведомстве.

Одним из таких нелепых фейков стал “приказ Министра обороны Украины“ о том, что для компенсации недостатка автомобильного транспорта в ВСУ будут конфисковываться авто с иностранными номерами, если владельцы их не растаможили.

Читай также: Немецкий комитет по иностранным делам экстренно собрался из-за Азова - посол

“Все эти якобы “официальные документы“ и “приказы“, ​​которые якобы имеют подписи военного руководства Минобороны и ВСУ, не существуют и являются очередными фейками“, - отметил Чернобай.

Такие "документы" вчера ходили по украинских соцсетям и форумам kharkovforum.com

Еще одним примером являются ранее распространенные россиянами СМС жителям приграничных районов Украины с предложением прибыть в ближайшие воинские части.

Украинцам рассылают СМС с предложением немедленно прибыть в военные части

Читай также: СБУ назвала имена своих контрразведчиков - один из них тяжело ранен

“Минобороны не имеет никакого отношения к рассылке подобных сообщений и никогда ВСУ не прибегали к подобным мерам информирования граждан“. А вот у оккупанта-агрессора такая тактика известна и применялась на оккупированных территориях Донбасса.

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону.

После этого Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

Читай также: Эрдоган пообещал Порошенко поднять вопрос российской агрессии на саммите G20

Мининфраструктуры усилило охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым.

Тем временем в оккупированном Крыму продолжается незаконный суд над пленными украинскими моряками.