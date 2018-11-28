Есть лишь один способ: Кравчук об освобождении моряков

Кравчук считает давление мирового сообщества на РФ единственным возможным способом возвращения моряков.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что единственным способом для возвращения пленных моряков из аннексированного Крыма, которых накануне захватили в результате откаки кораблей РФ в Керченском проливе, является международное усиленное давление со стороны Запада.

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“Единственный возможный вариант их вернуть - это давление. Это постоянное давление общественных организаций, журналистов, союзов. Это движение, кстати, уже началось. Но нам, Украине, нужно стать тем колоколом, который будет будить людей, чтобы они это давление расширяли и усиливали. У нас, я думаю, другого пути нет“, - сказал Кравчук журналистам, передает УНИАН.

Экс-президент отметил, что агрессивные действия РФ в проливе были заранее спланированы.

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“В России во все годы существования - это и царское время, и в советское время, и я общался почти со всеми генсеками - Черненко, Горбачевым, Андроповым - они разные, но у всех абсолютно одна позиция: Украина должна быть в составе стратегических интересов России. Это стратегия. Поэтому мы должны это знать и учиться жить именно в таких условиях, как научился жить, скажем, Израиль в условиях наличия рядом Палестины“, - отметил Кравчук.

Напомним, в аннексированном Крыму уже прошли “суды“ по морякам. Всех украинских военнопленных оставили под стражей на 2 месяца обвинив их “в незаконном пересечении границы“.

Ранее, в МинВОТ показали карту захвата украинских кораблей, из которой следует, что корабли РФ атаковали в международных водах Черного моря.