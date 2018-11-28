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Есть лишь один способ: Кравчук об освобождении моряков

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 1
Кравчук считает давление мирового сообщества на РФ единственным возможным способом возвращения моряков.
Кравчук уверен, что действия РФ в проливе были спланированы
Кравчук уверен, что действия РФ в проливе были спланированы
УНИАН

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что единственным способом для возвращения пленных моряков из аннексированного Крыма, которых накануне захватили в результате откаки кораблей РФ в Керченском проливе, является международное усиленное давление со стороны Запада.

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“Единственный возможный вариант их вернуть - это давление. Это постоянное давление общественных организаций, журналистов, союзов. Это движение, кстати, уже началось. Но нам, Украине, нужно стать тем колоколом, который будет будить людей, чтобы они это давление расширяли и усиливали. У нас, я думаю, другого пути нет“, - сказал Кравчук журналистам, передает УНИАН.

Экс-президент отметил, что агрессивные действия РФ в проливе были заранее спланированы.

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“В России во все годы существования - это и царское время, и в советское время, и я общался почти со всеми генсеками - Черненко, Горбачевым, Андроповым - они разные, но у всех абсолютно одна позиция: Украина должна быть в составе стратегических интересов России. Это стратегия. Поэтому мы должны это знать и учиться жить именно в таких условиях, как научился жить, скажем, Израиль в условиях наличия рядом Палестины“, - отметил Кравчук.

Напомним, в аннексированном Крыму уже прошли “суды“ по морякам. Всех украинских военнопленных оставили под стражей на 2 месяца обвинив их “в незаконном пересечении границы“.

Ранее, в МинВОТ показали карту захвата украинских кораблей, из которой следует, что корабли РФ атаковали в международных водах Черного моря.

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Теги: Азовское море, Керченский конфликт, Кравчук, РФ, моряки, пленные
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Комментариев (1)
DrMefesto    28.11.2018, 17:07
Оценка:  +2
DrMefesto
Единственный возможный вариант их вернуть - это давление. Устроим путину политическую гипертонию. Кремлевский лох объелся блох.
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