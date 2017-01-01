Голосование за введение президентом военного положения показало, кому в Раде плевать на обороноспособность страны, – эксперт

Голосование в Верховной Раде о введении инициированного президентом Петром Порошенко военного положения в Украине наглядно продемонстрировало, кто из депутатов действительно заботится о боеспособности страны, а кто интересуется только собственным пиаром. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала блогер, политический эксперт Светлана Кушнир.

"Парламент вчера более пяти часов рассматривал вопрос о введении военного положения в государстве. Наглядно было видно, как затягивалось обсуждение, мы увидели, кому эта тема служила фоном для политического пиара, а кто реально заботится об обороноспособности государства и защите его границ, заблаговременно пытается противодействовать возможным провокациям и вторжению, думает об обеспечении безопасности граждан", – написала Кушнир.

Отметим, что те, кто заботился о самопиаре, позволили себе даже попытки шантажировать президента, в чем можно убедиться по видеотрансляции внеочередного заседания Рады. Но Порошенко продемонстрировал волевые качества и выполнил свою первоочередную задачу – защитил страну даже в таких нелегких условиях депутатского саботажа.

По экспертному мнению Светланы Кушнир, президент принял правильное решение, так как угроза в последние дни особенно усилилась.

"РФ наращивает присутствие своих вооруженных сил на границе с Украиной. Об этом говорили и профильные министры, и разведка.

По ее мнению, эскалация конфликта в акватории Азовского моря имела все шансы перейти и в активную фазу противостояния.

"Наверное, впервые Украина, как говорят военные, сработала на опережение – указ Порошенко о введении в действие решения СНБО о ВП консолидировал разновекторные мнения в парламенте и обществе, дал понять, что мы готовы противостоять сухопутной операции, готовы обороняться. Да и не было у президента другой возможности защитить страну. Не хочу даже представлять ситуацию, если бы он проигнорировал информацию об угрозе. Давайте не забывать, что наши судна и 23 моряка находятся в плену, есть раненые, их надо возвращать. Работы много. Тяжелой работы", – подчеркнула политолог.

"Провокация по захвату наших кораблей оперативно нами отбита, карты спутаны, мобилизация общества и военного потенциала случилась. И да, очень сложно, но мы победили в этом вопросе свою ментальность (про "где два украинца – там три гетмана") и приняли единственно правильное решение. Сложное. Наше. О нас и за нас!" – заключила Светлана Кушнир.