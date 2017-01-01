9 новых препаратов против рака появятся в Украине до 2020 года

Опыт ведущих онкологов мира в лечении различных видов рака у детей используют в Украине в ближайшее время.

В японском Киото 16-19 ноября состоялся 50-й конгресс Международной ассоциации детских онкологов, на который съехались ведущие детские онкологи, ученые со всего мира, чтобы обменяться опытом лечения различных видов рака у детей, рассказать о новейших методиках лечения. Представители Украины, участвовавшие в конгрессе, среди которых в частности был онколог Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Роман Кизыма, прилагают усилия, чтобы при поддержке Минздрава самые современные и действенные препараты скорее появились в нашей стране. Так планируется, что девять самых современных препаратов против рака появятся в Украине уже в 2019-2020 годах.

Об этом сообщает Zaxid.net/

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“По мнению Романа Кизымы, нет ничего страшнее для врача, чем знать, что ребенка от рака может спасти определенный препарат, который дает хорошие результаты лечения, скажем, в Германии, Франции или Канаде, а у нас врач не может его назначить лишь по той причине, что он в Украине не зарегистрирован. Это для врача - отчаяние: он знает, как спасти, но не может помочь“, - отмечает издание.

Поэтому Роман Кизыма совместно с коллегами из Института рака и киевского Охматдета сразу после конгресса решили исправлять ситуацию. Девять препаратов, которые дают хорошие результаты лечения различных видов рака у детей (о них ученые, ведущие онкологи мира рассказали на конгрессе), будут зарегистрированы в Украине и закуплены для онкобольных детей за средства госбюджета уже в 2019-2020 годах. Минздрав, по словам львовского онколога, такие планы поддерживает.

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Стоит отметить, что среди девяти препаратов будет и изобретение японского ученого-иммунолога, одного из лауреатов Нобелевской премии в области медицины 2018 Тасуку Хондзё. Именно его изобретение сделало прорыв в лечении рака, идея которого заключается в том, что определенные вещества могут настолько активировать иммунную систему, она сама начинает бороться с раком.

Как сообщалось 20 ноября, чиновники Минздрава незаконно ввозили лекарства, открыто дело.

Учитывая то, что в Украине уже третий год существует дефицит сыворотки от ботулизма из-за отказа Минздрава Супрун ее закупать, от ботулизма сейчас умирает втрое больше людей, чем раньше.