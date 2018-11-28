Пока нет оснований для создания военно-гражданских администраций - Генштаб

У населения не будут изымать транспорт или вводить комендантский час.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что оснований для создания военно-гражданских администраций в связи с введением военного положения нет.

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Об этом сегодня на брифинге заявил замначальника Генштаба Родион Тимошенко, передает Левый берег.

Военная администрация может быть создана только в случае, если гражданская администрация не дееспособна. “На сегодняшний день оснований, чтобы вводить военные администрации, нет“, - заявил генерал Тимошенко.

В то же время он подчеркнул, что ведется работа для подготовки соответствующих документов в случае создания военных администраций.

Тимошенко добавил, что военные не намерены изымать автотранспорт у населения и вводить комендантский час на время военного положения.

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“Если кто-то в камуфляже пришел забирать вашу корову или машину, то обращайтесь в полицию. Таких негодяев надо наказывать“, - заявил он.

Местные власти также не получали распоряжения о ношении камуфляжной одежды.

Напомним, Минобороны Украины опровергло новость о том, что планирует конфисковывать автомобили “евробляхеров“, если они еще не были растаможены в рамках нового закона.