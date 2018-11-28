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Пока нет оснований для создания военно-гражданских администраций - Генштаб

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У населения не будут изымать транспорт или вводить комендантский час.
Ведется подготовка документов на случай создания военных администраций
Ведется подготовка документов на случай создания военных администраций
mil.gov.ua

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что оснований для создания военно-гражданских администраций в связи с введением военного положения нет. 

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Об этом сегодня на брифинге заявил замначальника Генштаба Родион Тимошенко, передает Левый берег.

Военная администрация может быть создана только в случае, если гражданская администрация не дееспособна. “На сегодняшний день оснований, чтобы вводить военные администрации, нет“, - заявил генерал Тимошенко.

В то же время он подчеркнул, что ведется работа для подготовки соответствующих документов в случае создания военных администраций.

Тимошенко добавил, что военные не намерены изымать автотранспорт у населения и вводить комендантский час на время военного положения.

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“Если кто-то в камуфляже пришел забирать вашу корову или машину, то обращайтесь в полицию. Таких негодяев надо наказывать“, - заявил он.

Местные власти также не получали распоряжения о ношении камуфляжной одежды.

Напомним, Минобороны Украины опровергло новость о том, что планирует конфисковывать автомобили “евробляхеров“, если они еще не были растаможены в рамках нового закона.

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Теги: Минобороны, Генштаб, комендантский час, военные
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