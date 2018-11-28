Бойня в Керчи: Рослякова кремировали и похоронили под другой фамилией

С похоронами матери Рослякова помогли сочувствующие люди, которые считают стрелка “жертвой жизненных обстоятельств“.

Студента четвертого курса керченского колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября устроил бойню в учебном заведении где были убиты 20 человек и более 50 ранены, кремировали и похоронили под другой фамилией.

Об этом сообщает 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, похоронен Росляков был две недели назад.

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Сообщается, что сочувствующие матери стрелка начали сбор средств на похороны 18-летнего студента и написали женщине письмо, в котором выразили соболезнования и сочувствие. В письме Владислава называют “жертвой жизненных обстоятельств“, а женщине желают не опускать руки и терпеливо нести “этот тяжелый крест“.

Указывается, что всего было собрана 101 тысяча рублей на похороны, которые ушли по назначению.

Соседка матери убийцы рассказала, что после трагедии женщина на месяц попала в больницу. После выписки вышла на работу, но в свою квартиру не вернулась и сняла другое жилье, где живет замкнутой жизнью.

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“Ей стыдно перед людьми, больно и обидно, никак она себя не чувствует. Она ушла на съемную квартиру, но даже мне не сказала, куда именно. Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали. Я ей сочувствую, ведь у меня тоже есть дети“, - рассказала соседка.

Напомним, 24 октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что причиной керченской бойни послужили якобы недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью.