Президент не может без ВР продлить военное положение - Порошенко

С помощью фейка о том, что президент может без парламента продлить военное положение, пытались препятствовать принятию закона.

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Принятый 26 ноября Верховной Радой закон не предусматривает возможности для президента без решения парламента продлевать срок действия военного положения. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

“Были абсолютные глупости вчера в Верховной Раде, когда всех пугали тем, что президент без Верховной Рады продлит действие военного положения еще на неопределенный срок. Закон не предусматривает таких возможностей. И это была прямая дезинформация“, - отметил глава государства.

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По его словам, это была специально начатая кампания фейковых новостей или дезинформации специально для того, чтобы сбить принятие этого закона.

Напомним, военное положение введено в тех областях Украины, которые расположены возле границы с Россией, приднестровско-молдовской границы и побережья Черного и Азовского морей.