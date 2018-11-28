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Президент не может без ВР продлить военное положение - Порошенко

Комментариев: 1
С помощью фейка о том, что президент может без парламента продлить военное положение, пытались препятствовать принятию закона.
Военное положение введено на 30 дней в 10 областях
Военное положение введено на 30 дней в 10 областях
УНИАН

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Принятый 26 ноября Верховной Радой закон не предусматривает возможности для президента без решения парламента продлевать срок действия военного положения. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

“Были абсолютные глупости вчера в Верховной Раде, когда всех пугали тем, что президент без Верховной Рады продлит действие военного положения еще на неопределенный срок. Закон не предусматривает таких возможностей. И это была прямая дезинформация“, - отметил глава государства.

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По его словам, это была специально начатая кампания фейковых новостей или дезинформации специально для того, чтобы сбить принятие этого закона.

Напомним, военное положение введено в тех областях Украины, которые расположены возле границы с Россией, приднестровско-молдовской границы и побережья Черного и Азовского морей.

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Теги: Порошенко, закон, Верховная Рада, депутаты, военное положение
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Комментариев (1)
ЕЖИК69    28.11.2018, 18:32
Оценка:  0
ЕЖИК69
А гениального плокулола при военном положении отпустить в отпуск за границу может........
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