Оккупационный "суд" арестовал всех 24 моряков с захваченных кораблей

Украинские военные проведут два месяца в застенках СИЗО.

Украинские моряки были арестованы на два месяца Киевским районным "судом" в оккупированном Симферополе EPA/UPG

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Киевский районный “суд“ Симферополя, работающий в оккупированном Крыму, арестовал до 25 января 2019 года всех украинских моряков с захваченных Россией военных кораблей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

В списке военнопленных, напомним, находится 24 человека. Двое из них, Иван Драч и Василий Сорока, являются сотрудниками контрразведки СБУ, при этом Драч был тяжело ранен во время захвата.

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Еще двое арестованных сегодня - капитан 2-го ранга с катера “Бердянск“ Денис Гриценко и капитан буксира “Яны Капу“ Олег Мельничук.

Кроме того, за последние двое суток на два месяца были арестованы: Юрий Будзыло, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Авгений Семидоцкий, Виктор Беспальченко, Андрей шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Богдан Небылица, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Владимир Лисовой.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля, обвинив в провокации украинскую сторону.

После этого Верховная Рада ввела в 10 областях - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской - и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

Мининфраструктуры усилило охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым.