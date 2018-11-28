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"Евробляхеры" освободили проезд через западную границу Украины

Комментариев: 1
На данный момент все пункты пропуска на границе с Польшей и Словакией работают в штатном режиме.
Все пункты пропуска на западной границе разблокированы
Все пункты пропуска на западной границе разблокированы
dpsu.gov.ua

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Все пункты пропуска и дороги, ранее блокируемые “евробляхерами“ на границе с Польшей и Словакией, полностью разблокированы. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

“Сейчас работа всех пунктов пропуска на участке западной границы нормализована, - отмечают в ведомстве. - Меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу осуществляются в установленном порядке“.

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Утром “евробляхеры“ продолжали блокировать подъездные пути к двум пунктам пропуска – “Малый Березный“ и “Ужгород“ на границе со Словакией.

При этом все пункты пропуска на польской границе освободили.

Ранее в МВД обещали круглосуточно растаможивать авто “евробляхеров“ согласно подписанным президентом Петром Порошенко законах о легализации авто с иностранными номерами.

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Еще неделю назад активисты блокировали движение в 14 областях Украины и на границе.

После подписания президентов законов о легализации ввезенных с нарушениями авто и начала их растаможивания активисты начали освобождать дороги и пункты пропуска.

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Теги: евробляхеры, граница, протесты, авто, Госпогранслужба
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Комментариев (1)
DrMefesto    28.11.2018, 17:49
Оценка:  -1
DrMefesto
Какая красивая девушка. И волосы такие ухоженные. Не то что облезлый путин с желтым болезненным рылом. Тфу, вспоминать противно.
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