Порошенко вручил удостоверение новому губернатору Черниговщины

Президент рассказал, что вся жизнь и карьера Мысника тесно связана с Черниговской областью.

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Президент Петр Порошенко назначил нового главу Черниговской ОГА Александра Мысника и уже представил его сотрудникам администрации. Об этом сообщает сайт президента.

Глава государства также вручил новому руководителю ОГА удостоверение. По словам Порошенко, жизненный путь нового губернатора убеждает его в том, что будут организованы решительные шаги в направлении развития региона.

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"Уверен, что вам по плечу и те непростые задачи, которые сейчас состоят, исходя из политической обстановки, как внутренней, так и внешней", - подчеркнул президент.

Он добавил на своей странице в Twitter, что Мысник имеет большой опыт работы на ответственных должностях в области, где он и родился, и вся его жизнь связана с Черниговщиной.

Представив нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника. Пан Мисник має великий досвід роботи на відповідальних посадах в області, ба більше тут народився, і все життя його пов’язане з Чернігівщиною. Вітаю Олександра Петровича з призначенням. — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 ноября 2018 г.

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Ранее президент Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.