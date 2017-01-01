Порошенко считает границу с РФ "самым опасным рубежом" и обещает ее укрепить

Вдоль российской границы планируют выставить боевые бригады ВСУ. То же сделают и на Азовском побережье.

Порошенко обещает боевые бригады на Азовском побережье и вдоль границы с РФ president.gov.ua/

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Украина укрепит границы с Россией, выставив вдоль них боевые бригады Вооруженных сил. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Петр Порошенко.

“Я буду делать все возможное, чтобы провести необходимые решения, чтобы качественно подготовить армию“, - отметил он. В Генштабе ВСУ сегодня также сообщили, что на время действия военного положения часть Нацгвардии, согласно закону, перейдет в непосредственное подчинение Вооруженным силам.

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Но это не будет касаться всех нацгвардейцев – к примеру, те части, которые сопровождают арестованных лиц, освободят от этой обязанности.

Я буду робити все можливе, щоб провести необхідні рішення, щоб якісно підготувати армію. Будуть висунуті бойові бригади вздовж кордону. Ми укріпимо кордони. Бо кордон з Росією не є кордоном дружби, а є найбільш небезпечними кордоном. Також ми укріпимо узбережжя Азовського моря. — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 ноября 2018 г.

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“Будут выдвинуты боевые бригады вдоль границы. Мы укрепим границы. Потому что граница с Россией является не границей дружбы, а наиболее опасным рубежом“, - подчеркнул президент.

Также глава государства пообещал укрепить войсками и техникой побережье Азовского моря, чтобы не допустить штурма с моря. По его информации, россияне перебрасывают сейчас силы из всех флотов в Черное и Азовское море.

Кроме того, сегодня стало официально известно, что Россия установила новые ракетные дивизионы в Крыму.

В четыре раза увеличилась численность вражеских вооруженных сил вдоль границ Украины, включая дальнобойную артиллерию, танки, ударные и разведывательные самолеты, говорит президент.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских военных корабля с 24 моряками на борту, обвинив в провокации украинскую сторону. После этого Верховная Рада ввела в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории военное положение сроком на 30 дней.

Мининфраструктуры усилило охрану аэропортов и вокзалов, а россиян стали ограничено пропускать в Украину и через пункты пропуска в оккупированный Крым.