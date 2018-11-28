Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Если люди в камуфляже пришли забирать жилье, вызывайте полицию - Генштаб

Комментариев: 2
В Генштабе заявили, что нужно вызывать полицию, если человек в форме просит отдать свое имущество.
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Родион Тимошенко
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Родион Тимошенко
mil.gov.ua

В случае, если в Украине во время действия военного положения будут возникать случаи самоуправства людей в военной форме, следует сообщать об этом в правоохранительные органы. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Родион Тимошенко, информирует 112 Украина в среду, 28 ноября.

По его словам, военное положение не предусматривает конфискацию частного имущества.

"Сегодня на правительстве мне тоже задали это вопрос, почему в Мариуполе и в Бердянске представители администрации города ходят в камуфляже. Когда я поставил задачу и наши военкомы проверили на местах - никто в камуфляже не ходит. То есть кто-то занимается такой работой, грузит людей информацией, которая не соответствует действительности. Если кто-то в камуфляже пришел забирать корову или машину - есть полиция. Обращайтесь в полицию - таких негодяев надо просто арестовывать и дальше разбираться", - пояснил Тимошенко.

Как сообщалось, закон о военном положении вступил в силу в среду, 28 ноября. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Украинцам приходят фейковые "мобилизационные" SMS - Минобороны

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: жилье, ВСУ, военное положение, Генштаб, Военное положение в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
толян04    28.11.2018, 18:42
Оценка:  +1
толян04
гы-гы еще Мао сказал"винтовка рождает власть"попробуй отказать челу с автоматом)))
farfalle    28.11.2018, 18:24
Оценка:  0
farfalle
Смысл вызывать полицию, которая итак прячется за углом? Еще и добавит
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь