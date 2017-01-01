Крымчане собрали в помощь украинским морякам продукты, одежду и деньги

Уже собрано 140 тысяч рублей - на них обещают докупить все необходимое арестованным военным.

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Крымчане собрали в помощь украинским морякам, арестованным оккупационным судом Симферополя на два месяца, деньги, продукты и все необходимое на первое время. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымскотатарский активист Нариман Джелялов.

Крымские активисты смогли собрать не только вещи и продукты, но и 140 тысяч рублей facebook.com/nariman.dzhelalov

Он в числе прочих поддерживал военнопленных моряков возле Киевского районного “суда“ Симферополя, который сейчас работает на оккупированной территории полуострова.

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“Уже покинул место дислокации у симферопольского суда. В течении дня люди приносили и перечисляли помощь украинским морякам, которых определяли под арест“, - рассказал Джелялов. По его словам, люди несли как продукты и одежду, так и деньги.

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“На данный момент собрано около 140 тысяч рублей. На собранные средства мы докупим необходимое и постараемся передать в симферопольское СИЗО“, - рассказал активист.

Напомним, Киевский районный “суд“ Симферополя за последние двое суток арестовал на два месяца всех 24 украинских моряков с захваченных Россией военных кораблей.