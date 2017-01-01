Киев предложил Венгрии решение "паспортной проблемы"

Украинские и венгерские дипломаты провели консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Украина передала Венгрии проект соглашения, целью которого является налаживание взаимодействия сторон для предотвращения случаев множественного гражданства. Документ был передан в ходе украинско-венгерских консульских консультаций, которые состоялись в среду. 28 ноября, в Киеве, сообщили в МИД Украины.

Одним из ключевых вопросов повестки дня консультаций была выработка механизмов взаимодействия Украины и Венгрии во избежание случаев без гражданства и множественного гражданства.

По результатам обсуждения на рассмотрение венгерской стороны передали проект соглашения, направленного на налаживание взаимодействия сторон для предотвращения подобных случаев.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия по защите прав и интересов граждан, отметили надлежащее функционирование безвизовых правил между Украиной и ЕС, малого пограничного движения между Украиной и Венгрией, а также достигли практических договоренностей в консульско-правовой сфере, сообщили в МИД.

Консультации состоялись во исполнение договоренностей министров иностранных дел Украины и Венгрии в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся после принятия закона Украины Об образовании, который определяет украинский язык основным в образовательном процессе.

В сентябре ситуация обострилась после того, как в СМИ появилось видео, на котором граждане Украины в венгерском консульстве в Берегово получают венгерские паспорта . При этом в обмен на присягу верности Венгрии их призывают скрывать этот факт от украинских властей.

Реакцией Киева на инцидент стало объявление венгерского консула персоной нон-грата. Позже аналогичное решение о высылке украинского консула принял Будапешт.

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