Киев предложил Венгрии решение "паспортной проблемы"
Украина передала Венгрии проект соглашения, целью которого является налаживание взаимодействия сторон для предотвращения случаев множественного гражданства. Документ был передан в ходе украинско-венгерских консульских консультаций, которые состоялись в среду. 28 ноября, в Киеве, сообщили в МИД Украины.
Одним из ключевых вопросов повестки дня консультаций была выработка механизмов взаимодействия Украины и Венгрии во избежание случаев без гражданства и множественного гражданства.
По результатам обсуждения на рассмотрение венгерской стороны передали проект соглашения, направленного на налаживание взаимодействия сторон для предотвращения подобных случаев.
Стороны также обсудили вопросы взаимодействия по защите прав и интересов граждан, отметили надлежащее функционирование безвизовых правил между Украиной и ЕС, малого пограничного движения между Украиной и Венгрией, а также достигли практических договоренностей в консульско-правовой сфере, сообщили в МИД.
Консультации состоялись во исполнение договоренностей министров иностранных дел Украины и Венгрии в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.
Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся после принятия закона Украины Об образовании, который определяет украинский язык основным в образовательном процессе.
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