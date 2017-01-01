Жесткая позиция президента разоблачила политиканов – эксперт

Жесткая позиция президента Петра Порошенко по введению военного положения и спасению страныразоблачила политиканов, заботящихся только о своей выгоде, и вскрыла их настоящие мотивы. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Реанимационного пакета реформ Ярослав Юрчишин.

“Многие расценили мой пост об оценке действий Верховной Рады как попытку объяснить действия популистов, которые политизировали вопрос безопасности. Поэтому попробую детализировать,что, по моему мнению, все-таки произошло. Жесткая позиция относительно военного положения, инициированная президентом (уточненная в процессе переговоров и согласований), действительно спровоцировала политиканов, которые заботятся только о своей выгоде, на демонстрацию своей сути“, – подчеркнул Юрчишин.

В качестве иллюстрации он напомнил, как ряд народных депутатов и фракций пытались открыто саботировать принятие экстренных мер по защите Украины.

“Сегодня еще раз пересмотрел понедельничную трансляцию, чтобы верифицировать свою оценку. Вспомнил блокировки Ляшко трибуны, скандирование абсурдных слоганов... Ситуативный его союз с Тимошенко в этом процессе, хотя еще вчера он ее поносил на чем свет стоит. Атаки представителей “Батькивщины“ на первого вице-спикера Ирину Геращенко“, – написал эксперт.

По его словам, популисты очень часто действуют на руку оккупантам, потому что за своими политичпскими интересами забывают о национальном.

“А потом они фоткаются в военной форме со слоганом “Народный Президент“ (вылезает аналогия с “народными“ из оккупированных территорий, не так ли?). Или заявляют о новом Будапештском меморандуме, блокируя способность собственной страны обороняться. Кто-то во время кризиса судит очередное шоу на канале своего спонсора... Это все надо фиксировать и запоминать. Те, кто едва не сорвали ключевое в сфере безопасности заседание, должны исчезнуть из украинской политики“, – констатировал Ярослав Юрчишин.