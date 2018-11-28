Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Керченского стрелка тайно похоронили под чужой фамилией - СМИ

Комментариев: 1
Устроивший бойню в Керчи Владислав Росляков был кремирован и похоронен под чужой фамилией две недели назад.
Владислава Рослякова кремировали и тайно похоронили
Владислава Рослякова кремировали и тайно похоронили
скриншот из видео

Студент Владислав Росляков, устроивший вооруженную атаку на политехнический колледж в Керчи 17 октября, был кремирован и похоронен под чужой фамилией две недели назад. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах телеканал 360.

Отмечено, что прощальная церемония была проведена на средства, которые собрали сочувствующие матери 18-летнего Рослякова: они передали ей 101 тысячу рублей. В письме, которое они приложили к переводу, женщине посоветовали "не опускать руки".

Известно, что после бойни в колледже мать Рослякова на месяц попала в больницу, а после выписки вернулась на работу, но больше не живет в бывшей квартире, так как адрес стала известен недоброжелателям. Как рассказала телеканалу ее соседка, недавно женщина возвращалась, чтобы выбросить вещи погибшего сына.

"Ей стыдно перед людьми, больно и обидно, никак она не чувствует себя. Она пошла на съемную квартиру, но даже мне не сказала, куда именно. Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали", - сообщила она.

Напомним, 17 октября четвертокурсник устроил в колледже в Керчи несколько взрывов, после чего начал расстреливать учеников и преподавателей, а затем покончил с собой. Всего погибли 15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо учителей. Ранения и травмы получили 70 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, Похороны, стрельба, взрыв, Керчь, бойня, новости Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
DrMefesto    28.11.2018, 18:45
Оценка:  0
DrMefesto
Я надеюсь это вымышленная фамилия была созвучная с отравителями скрипалей, иначе путинский след отпадает.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь