Керченского стрелка тайно похоронили под чужой фамилией - СМИ

Устроивший бойню в Керчи Владислав Росляков был кремирован и похоронен под чужой фамилией две недели назад.

Студент Владислав Росляков, устроивший вооруженную атаку на политехнический колледж в Керчи 17 октября, был кремирован и похоронен под чужой фамилией две недели назад. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах телеканал 360.

Отмечено, что прощальная церемония была проведена на средства, которые собрали сочувствующие матери 18-летнего Рослякова: они передали ей 101 тысячу рублей. В письме, которое они приложили к переводу, женщине посоветовали "не опускать руки".

Известно, что после бойни в колледже мать Рослякова на месяц попала в больницу, а после выписки вернулась на работу, но больше не живет в бывшей квартире, так как адрес стала известен недоброжелателям. Как рассказала телеканалу ее соседка, недавно женщина возвращалась, чтобы выбросить вещи погибшего сына.

"Ей стыдно перед людьми, больно и обидно, никак она не чувствует себя. Она пошла на съемную квартиру, но даже мне не сказала, куда именно. Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали", - сообщила она.

Напомним, 17 октября четвертокурсник устроил в колледже в Керчи несколько взрывов, после чего начал расстреливать учеников и преподавателей, а затем покончил с собой. Всего погибли 15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо учителей. Ранения и травмы получили 70 человек.

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