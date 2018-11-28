Порошенко связал инцидент на Азове с Томосом

Конфликт с кораблями был устроен, чтобы сорвать предоставление Томоса Украине и сорвать финансовую помощь, считает президент.

Президент Петр Порошенко считает, что Россия осуществила захват украинских кораблей в Керченском проливе, чтобы сорвать получение украинской православной церковью автокефалии. Об этом он заявил в ходе визита в Чернигов в среду, 28 ноября.

"Говорят, а для чего Путин сделал это именно сейчас? А для того, чтобы не было Томоса, чтобы церковь думала, если у них военное положение, то его святейшество нам ничего не даст. Он просчитался. Будем молиться и все будет хорошо", - сказал Порошенко.

Также, по его словам, целью РФ было перекрытие международной финансовой помощи Украине.

"И вторая позиция, чтобы лишить нас международной помощи. Якобы средств стране, которая не воюет, не дадут. Вчера я провел интенсивные международные консультации и сказал: это же не мы воюем. Мы выполняем свой святой долг защищать родную землю. И мы услышали ответ: господин президент, мы вам верим", - заявил Порошенко.

Как известно, в Стамбуле проходит заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором завтра должно быть принято решение о предоставление Томоса Украине.

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